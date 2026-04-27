Líder vietnamita ofrece inciensos en el Cementerio de Mártires de la Colina 82 Tan Bien

Tay Ninh, Vietnam (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación, depositó ofrendas florales e incienso en memoria de los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la causa de la liberación nacional y la reunificación del país en el Cementerio de Mártires de la Colina 82 de Tan Bien, en la provincia de Tay Ninh.



La actividad se efectuó con motivo del 51º aniversario del Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975 –2026).



En el acto participaron también miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización; Le Minh Tri, secretario del Comité Central y jefe de su Comisión de Asuntos Internos; Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias; el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; el general Nguyen Trong Nghia, secretario del Comité Central y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y los delegados rinden homenaje en el Cementerio de Mártires de Tan Bien, en la provincia de Tay Ninh. (Foto: VNA)

Asistieron asimismo exmiembros del Buró Político, miembros y exmiembros del Comité Central del Partido, así como dirigentes y exdirigentes del Partido, el Estado, de ministerios, organismos y organizaciones de masas a nivel central, del Frente de la Patria de Vietnam, además de autoridades actuales y anteriores de las provincias de Tay Ninh y Long An.



En un ambiente solemne, el secretario general y presidente To Lam, junto con los delegados, depositaron flores e incienso y guardaron un minuto de silencio en homenaje a los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la Patria.



El Cementerio de Mártires de la Colina 82 de Tan Bien es el lugar de descanso eterno de más de 15.000 mártires. /.