Líder vietnamita rinde homenaje a los héroes y mártires en Da Nang

Da Nang (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy una ceremonia de ofrenda floral e incienso en honor a los héroes y mártires en el Monumento Conmemorativo de Da Nang, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975 - 2026).

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En el acto participaron miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido, así como representantes de ministerios y organismos centrales, autoridades locales y mandos de la Región Militar 5.

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En un ambiente solemne, la delegación guardó un minuto de silencio en memoria de los caídos, destacando su sacrificio en la lucha por la liberación nacional y la defensa de la soberanía e integridad territorial. Millones de vietnamitas entregaron su juventud y sus vidas en los distintos frentes de batalla por la independencia y la libertad del país.

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El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, visita a la Madre Heroína vietnamita Huynh Thi Me. (Foto: VNA)

Como parte de la agenda, el mismo día To Lam visitó y entregó obsequios a la Madre Heroína vietnamita Huynh Thi Me (nacida en 1924, cuyo esposo y un hijo son mártires), residente en el barrio de Hoa Cuong, en Da Nang./.