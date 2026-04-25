Sociedad

Líder vietnamita rinde homenaje a los héroes y mártires en Da Nang

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabeza ceremonia en Da Nang para honrar a los héroes caídos y visita a una Madre Heroica en el 51.º aniversario de la reunificación nacional.

El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, junto con la delegación del Comité Central, guarda un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos. (Foto: VNA)
El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, junto con la delegación del Comité Central, guarda un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos. (Foto: VNA)

Da Nang (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, encabezó hoy una ceremonia de ofrenda floral e incienso en honor a los héroes y mártires en el Monumento Conmemorativo de Da Nang, con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975 - 2026).

En el acto participaron miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central del Partido, así como representantes de ministerios y organismos centrales, autoridades locales y mandos de la Región Militar 5.

En un ambiente solemne, la delegación guardó un minuto de silencio en memoria de los caídos, destacando su sacrificio en la lucha por la liberación nacional y la defensa de la soberanía e integridad territorial. Millones de vietnamitas entregaron su juventud y sus vidas en los distintos frentes de batalla por la independencia y la libertad del país.

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El secretario general y presidente de Vietnam, To Lam, visita a la Madre Heroína vietnamita Huynh Thi Me. (Foto: VNA)

Como parte de la agenda, el mismo día To Lam visitó y entregó obsequios a la Madre Heroína vietnamita Huynh Thi Me (nacida en 1924, cuyo esposo y un hijo son mártires), residente en el barrio de Hoa Cuong, en Da Nang./.

VNA
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