Lanzan en Vietnam campaña “Amo a mi patria” 2026

Hanoi (VNA) - La campaña “Toi yeu To quoc” (Amo a mi patria) 2026, junto con la campaña de comunicación con motivo del 70.º aniversario del Día Tradicional de la Federación de la Juventud de Vietnam (FJV) (15 de octubre de 1956), se desarrollará de mayo a octubre, según informó la organización durante una rueda de prensa.



La iniciativa, de alcance nacional, combinará actividades de educación tradicional, experiencias prácticas y comunicación digital.



Durante el acto, el secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista Ho Chi Minh y presidente de la FJV, Nguyen Tuong Lam, destacó que 2026 representa un hito importante para la federación al conmemorarse el 70.º aniversario de su fundación.



Añadió que las actividades de este año estarán centradas en los jóvenes, tendrán el ciberespacio como plataforma clave y medirán su impacto a través de acciones positivas.



Uno de los puntos centrales del programa será la campaña “Amo a mi patria”, integrada por siete etapas vinculadas con sitios históricos, culturales y revolucionarios de todo el país. El recorrido comenzará en Nghe An el 16 de mayo, en conmemoración del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, y continuará por Hue, la Torre de la Bandera de Tuyen Quang-Lung Cu, Dien Bien, Khanh Hoa, Ca Mau y Ciudad Ho Chi Minh, antes de concluir en Hanoi en octubre.



Los destinos seleccionados están vinculados a importantes hitos históricos, culturales y de soberanía nacional, incluida la tierra natal del general Nguyen Chi Thanh, así como los puntos más septentrional, oriental, occidental y meridional del país.



Además de las actividades experienciales, el programa busca fortalecer entre los jóvenes el conocimiento sobre la historia nacional, el valor de la paz y el sentido de responsabilidad cívica.



Como parte de la iniciativa, el Comité Central de la FJV pondrá en marcha una campaña de emulación de 70 días para celebrar el aniversario de la organización; organizará una maratón en Dien Bien; lanzará la campaña “15 días de buenas acciones por la patria”; y convocará un concurso de videos cortos bajo el tema “Amo a mi patria”, junto con diversas actividades de comunicación digital.



Asimismo, la federación organizará un concurso de composición musical asistida por inteligencia artificial titulado “Amo a mi patria”, además de un certamen de versiones y remezclas del himno de la federación, “Len dang”, dirigido a jóvenes vietnamitas de entre 16 y 35 años, tanto residentes en el país como en el extranjero. Estas iniciativas buscan incentivar el uso de la tecnología digital y la inteligencia artificial en los ámbitos cultural, artístico y comunicacional.



Además de las actividades presenciales, la campaña de comunicación “Amo a mi patria” tendrá amplia difusión en plataformas como Facebook, TikTok, YouTube e Instagram, mediante hashtags oficiales como #ToiYeuToQuocToi, #TYTQT, #TuhaoTNVN, #ProudVietNam y #70NamHoiLHTNVN.



Los organizadores aspiran a que cada filial provincial de la Federación de Jóvenes de Vietnam realice al menos una actividad comunicacional en cada etapa del programa. También se espera que jóvenes de todo el país publiquen al menos siete mil contenidos en redes sociales, con la meta de alcanzar 700 millones de visualizaciones y 700 mil interacciones.



Los participantes compartirán directamente en internet historias positivas, imágenes inspiradoras y actividades comunitarias. Se prevé que videos cortos, podcasts, imágenes y productos musicales digitales contribuyan a acercar el patriotismo y la imagen de la juventud vietnamita a las nuevas generaciones.



Además de las actividades en línea, las filiales de la FJV en todo el país organizarán ceremonias de izamiento de bandera y ofrendas de incienso en sitios históricos, actividades de reconocimiento y gratitud, visitas a madres vietnamitas heroicas, familias beneficiarias de políticas sociales y veteranos heridos, así como programas de asistencia comunitaria, recorridos a lugares históricos e intercambios con testigos de distintas etapas del país.



El Comité Central de la FJV también anunció una serie de actividades destacadas durante la semana conmemorativa, del 9 al 11 de octubre en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, entre ellas una ceremonia nacional de celebración, la exposición fotográfica “70 años de la Federación de la Juventud de Vietnam: hitos y crecimiento”, un programa de reconocimiento a jóvenes ejemplares, el Festival de la Juventud 2026 y el festival nacional “Juventud Creativa”./.

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