Sociedad

Procesan a un individuo por publicar contenidos contra organismos del Estado

Las autoridades competentes de la ciudad vietnamita de Hue ejecutaron hoy una orden de detención y registro domiciliario contra el acusado Mai Hoang (nacido en 1991 y residente en el barrio de Hoa Chau) como parte de las investigaciones conforme a la ley.

Procesan a un individuo por publicar contenidos contra organismos del Estado

Hue, Vietnam (VNA)- Las autoridades competentes de la ciudad vietnamita de Hue ejecutaron hoy una orden de detención y registro domiciliario contra el acusado Mai Hoang (nacido en 1991 y residente en el barrio de Hoa Chau) como parte de las investigaciones conforme a la ley.

Previamente, el 11 de mayo, la Agencia de Investigación de la Policía de Hue decidió iniciar un proceso penal, imputar y ordenar la detención preventiva de Mai Hoang por abusar las libertades democráticas para vulnerar los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos, tipificado en el artículo 331 del Código Penal.

Según los investigadores, tras el monitoreo de las redes sociales, las fuerzas competentes detectaron que la cuenta de Facebook “Hoang Mai Hue” publicaba de manera reiterada artículos, imágenes, videos y transmisiones en directo con contenido considerado ofensivo para el prestigio y el honor de organismos estatales, dirigentes y fuerzas competentes en Hue, en relación con un caso de ejecución civil que involucraba a su familia.

Las pesquisas determinaron que el propietario de la cuenta era Mai Hoang, dedicado al negocio de plantas ornamentales. Entre el 15 de abril y el 5 de mayo, el acusado publicó y compartió diversos contenidos con acusaciones infundadas, tergiversaciones y expresiones insultantes dirigidas a líderes municipales, funcionarios judiciales, policías y otros organismos competentes.

Algunas publicaciones y videos alcanzaron cientos de miles de visualizaciones, y miles de interacciones, comentarios y compartidos, lo que provocó efectos negativos en la opinión pública y afectó la reputación de organismos, organizaciones e individuos, así como el orden y la seguridad en el entorno digital.

Las autoridades señalaron que, pese a haber recibido explicaciones y orientación sobre el ejercicio de sus derechos de denuncia y reclamación conforme a la legislación vigente, el acusado continuó difundiendo información falsa con el objetivo de atraer atención y generar una opinión pública negativa./.

VNA
#Mai Hoang #Facebook “Hoang Mai Hue” #Policía de Hue Hue
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