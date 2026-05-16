Sociedad

Lanzan “Itinerario Amo mi Patria” 2026 con motivo del 70º aniversario de la Unión de Jóvenes de Vietnam

La Unión de Jóvenes de Vietnam inicia en Nghe An una ruta nacional de siete etapas orientada al bienestar social, la historia y la transformación digital.

Lanzan “Itinerario Amo mi Patria” 2026 con motivo del 70º aniversario de la Unión de Jóvenes de Vietnam. (Foto: VNA)
Lanzan “Itinerario Amo mi Patria” 2026 con motivo del 70º aniversario de la Unión de Jóvenes de Vietnam. (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - La Unión de Jóvenes de Vietnam lanzó hoy oficialmente el “Itinerario Amo mi Patria” 2026, una iniciativa enmarcada en las actividades conmemorativas del 70º aniversario del Día de la Tradición de la organización (15 de octubre de 1956 - 2026).

Durante la ceremonia celebrada en la provincia central de Nghe An, el secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes de Vietnam y presidente de la organización, Nguyen Tuong Lam, subrayó que el itinerario de 2026 marca el inicio de una serie de siete etapas que se desarrollarán a lo largo de todo el país, en homenaje a las siete décadas de formación y crecimiento de la entidad.

Estas siete etapas simbolizan los 70 años de desarrollo de la organización, comenzando en Nghe An -tierra natal del Presidente Ho Chi Minh- y continuando por Hue, Tuyen Quang, Dien Bien, Khanh Hoa, Ca Mau, Ciudad Ho Chi Minh, para concluir en Hanoi. Cada parada busca promover el conocimiento histórico entre los jóvenes, fortalecer el amor por la patria y fomentar un estilo de vida positivo, junto con actividades de bienestar social, protección del medio ambiente y transformación digital comunitaria.

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Lanzan “Itinerario Amo mi Patria” 2026 con motivo del 70º aniversario de la Unión de Jóvenes de Vietnam. (Foto: VNA)


Nguyen Tuong Lam destacó que “Amo mi Patria” no es solo un lema, sino una acción concreta que refleja el deseo de contribuir y la capacidad de integración de las nuevas generaciones, al tiempo que hizo un llamado a la juventud de todo el país a participar activamente mediante iniciativas y proyectos significativos.

En el marco del acto de lanzamiento se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas la ceremonia de traslado de la antorcha sagrada desde el Santuario del Presidente Ho Chi Minh, una actuación de flashmob titulada “Amo mi Patria”, una coreografía colectiva con el mensaje “70 años – Juventud de Vietnam”, la campaña “Limpiemos el mar” en Cua Lo, el programa “Médicos jóvenes siguiendo las enseñanzas del Tío Ho” destinado a comunidades pesqueras, la inauguración de una cancha de voleibol en la parroquia de Yen Trach (barrio de Cua Lo), la final y entrega de premios del torneo de pickleball “Amo mi Patria”, así como un campamento juvenil con juegos tradicionales y actividades orientadas a la preservación de la identidad cultural de Nghe An.

En esta ocasión, la Unión Central de Jóvenes de Vietnam entregó 700 mapas del país y 700 banderas nacionales a la filial de la Unión de Jóvenes de la provincia de Nghe An. Asimismo, los Consejos de la Unión de Jóvenes en distintos niveles donaron 9.500 banderas nacionales a las comunas fronterizas de la provincia, mientras que la Unión provincial de Jóvenes y la organización local también entregaron una instalación deportiva para niños y adolescentes./.

VNA
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