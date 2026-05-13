Éxito del XI Congreso del Frente de la Patria de Vietnam reafirma la unidad nacional

Hanoi (VNA) - Bajo el lema “Unidad - Democracia - Renovación - Creatividad – Desarrollo”, el XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) concluyó hoy con éxito en esta capital tras dos días y medio de sesiones, consolidándose como un testimonio fehaciente de la fuerza del gran bloque de unidad nacional.



En su discurso de clausura, la miembro del Buró Político y presidenta del Comité Central del FPV para el mandato 2026-2031, Bui Thi Minh Hoai, destacó que el evento representa un hito especial al ser el primer congreso realizado bajo el nuevo modelo de organización, tras la unificación y reestructuración de diversas organizaciones sociopolíticas y asociaciones de masas bajo la dirección directa del Frente.



La dirigente afirmó que el éxito de la cita reafirma el papel fundamental del FPV como una alianza política y una unión voluntaria capaz de actuar con eficacia en la nueva etapa.



La miembro del Buró Político y presidenta del Comité Central del FPV para el mandato 2026-2031, Bui Thi Minh Hoai. (Foto: VNA)



El Congreso evaluó de manera integral los resultados alcanzados entre 2024 y 2026, identificando limitaciones y extrayendo lecciones valiosas para el futuro. Asimismo, se aprobó con un alto consenso el programa de acción para el quinquenio 2026-2031, el cual establece 15 indicadores específicos y siete programas operativos destinados a fortalecer la cohesión social y el desarrollo nacional.



Un momento destacado del evento fue la intervención del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, cuyas directrices fueron calificadas por Minh Hoai como estratégicas para renovar los métodos de operación de todo el sistema del Frente.



El Congreso se comprometió a asimilar e institucionalizar plenamente estas orientaciones en planes de acción concretos y efectivos que respondan a las exigencias de la nueva era revolucionaria.



En cuanto a la estructura de liderazgo, el cónclave eligió por consulta democrática a los 397 miembros del Comité Central para el XI mandato. Este grupo está integrado por individuos ejemplares de todas las clases sociales, grupos étnicos, religiones, intelectuales, empresarios y representantes de la comunidad de vietnamitas residentes en el extranjero, garantizando una representatividad diversa y profunda de la nación.



Desde la tribuna del Congreso, el FPV emitió un llamamiento a todos los estratos de la población para que enaltezcan el patriotismo y el orgullo nacional. Se instó a los ciudadanos, tanto dentro como fuera del país, a confiar plenamente en el liderazgo del Partido y del Estado, aportando activamente su sabiduría y esfuerzo en el trabajo y la producción para construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz en su camino hacia el socialismo.



Durante las jornadas de trabajo, los delegados también aprobaron diversos informes de gestión y revisión del mandato anterior, así como la nueva composición del Presídium y del Comité Permanente.



Bui Thi Minh Hoai recalcó que los resultados obtenidos en este XI Congreso no solo completan una etapa de deliberación política, sino que proyectan el compromiso de todos los sectores, desde los intelectuales y artistas hasta los empresarios y vietnamitas en el exterior, de unirse en un solo corazón para el desarrollo del país.



Al concluir el programa, la plenaria reiteró la importancia de la unidad como motor principal para alcanzar los objetivos de prosperidad nacional, reafirmando que el Frente seguirá siendo la casa común de todas las fuerzas sociales de la nación./.