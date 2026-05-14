Hanoi proyecta convertirse en megaciudad global sostenible

Hanoi (VNA) El Comité Popular de Hanoi aprobó el Plan Maestro para la capital vietnamita con una visión a 100 años, estableciendo el objetivo de convertirla en una ciudad "Cultural, Civilizada, Moderna y Feliz", un centro de innovación y creatividad, y una urbe global altamente competitiva en la región de Asia-Pacífico.



Según la Decisión n.º 2512/QD-UBND, firmada el 13 de mayo de 2026 por el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, el ámbito de planificación abarca toda la zona administrativa de la metrópolis, con 126 unidades administrativas a nivel de comuna (51 barrios y 75 comunas). La escala de planificación cubre aproximadamente 3.359,84 km² (335 mil 984 hectáreas).



El plan maestro define el modelo de desarrollo de la capital según una estructura "multicapa, multinivel, multipolar y multicéntrica", con el río Rojo como eje principal del paisaje ecológico y cultural.



La ciudad se desarrollará en una dirección "compacta y verde", promoviendo la transformación digital, la transición ecológica, la economía circular y la adaptación al cambio climático.



En términos de tamaño de población, se prevé que Hanoi alcance aproximadamente entre 14 y 15 millones de habitantes en 2035, entre 15 y 16 millones en 2045 y alrededor de 17 a 19 millones en 2065; con un límite máximo a largo plazo de no más de 20 millones.

El plan maestro define el modelo de desarrollo de la capital según una estructura "multicapa, multinivel, multipolar y multicéntrica", con el río Rojo como eje principal del paisaje ecológico y cultural. (Fuente: VNA)

El plan pretende que Hanoi se convierta en una ciudad verde, inteligente y moderna en 2035, un centro financiero, comercial y de innovación para la región; con un Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de aproximadamente 200 mil millones de dólares y un PIBR mínimo per cápita de 18.800 dólares.



Para 2045, Hanoi aspira a convertirse en un centro de innovación líder en la región de Asia-Pacífico; y para 2065, en una ciudad global con una alta calidad de vida y un nivel de felicidad entre los mejores del mundo.



Uno de los aspectos más destacados de la planificación se refiere a su enfoque en el desarrollo de la industria cultural y el turismo como sectores económicos clave. La ciudad aspira a que la industria cultural contribuya con aproximadamente el 10% del PIBR en 2035; el 12% para 2045 y entre el 15% y el 20% para 2065.



En el ámbito de las infraestructuras y el transporte, Hanoi pretende resolver de forma fundamental los problemas de congestión de tráfico que persisten desde hace tiempo para el año 2030.



En lo que respecta al medio ambiente, el plan hace hincapié en la tarea de "revivir los ríos", abordando gradualmente la contaminación en los ríos To Lich, Nhue, Day, Tich y Cau Bay; investigando la construcción de presas para la gestión integrada de cuencas; y desarrollando un sistema de regulación de lagos y embalses subterráneos para combatir las inundaciones y reutilizar el agua.



El plan también identifica avances estratégicos en instituciones, ciencia y tecnología, transformación digital y desarrollo espacial. En particular, se prevé que el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac se convierta en el centro de investigación, desarrollo e innovación de la capital.



Al mismo tiempo, la ciudad construirá un gobierno digital y un modelo de gobernanza urbana inteligente basado en datos e inteligencia artificial.



Según su visión para el período posterior a 2085, Hanoi aspira a convertirse en una "megaciudad sostenible modelo", un importante centro en la red global de ciudades, que atraiga flujos comerciales, de conocimiento e innovación de la región de Asia-Pacífico./.