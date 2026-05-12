Ministerio de Justicia lidera el índice de reforma de administración pública en Vietnam

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Justicia obtuvo el primer lugar en el Índice de Reforma de la Administración Pública 2025 de Vietnam para los ministerios y organismos de nivel ministerial, con una puntuación del 95,48%, según el Ministerio del Interior.



En contraste, el Ministerio de Salud registró el índice más bajo, con un 81,01%, es decir, 14,47 puntos porcentuales menos que el Ministerio de Justicia.



Doce ministerios y organismos de nivel ministerial alcanzaron un promedio del 87,2% en el índice general de reforma administrativa (PAR), lo que supone un aumento de 2,77 puntos porcentuales respecto al 84,43% de 2024. Seis ministerios superaron este promedio.



Los resultados de 2025 se dividieron en dos grupos. El Grupo A, con puntuaciones iguales o superiores al 90%, incluyó al Ministerio de Justicia, el Banco Estatal de Vietnam, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior.



El Grupo B, con puntuaciones entre el 80 % y menos del 90 %, comprendió el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Formación y el Ministerio de Salud.



Cinco de los siete indicadores componentes mejoraron en comparación con el año anterior, incluyendo la reforma institucional, la reforma de procedimientos administrativos, la reorganización institucional, la reforma de las finanzas públicas y la transformación digital. En cambio, dos indicadores disminuyeron: el liderazgo y la dirección de la reforma administrativa, y la reforma del régimen del funcionariado.



El indicador de liderazgo y dirección encabezó todos los componentes con un 93,99%, lo que refleja la atención constante del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Gobierno y el Primer Ministro. La ligera disminución respecto al 94,95% de 2024 se atribuyó a deficiencias en la comunicación y a informes incompletos de algunos ministerios.



La reorganización institucional ocupó el segundo lugar con un 92,02%, un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2024 (90,62%). Once de los doce organismos superaron el 90 %. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo fue el único por debajo de ese nivel, con un 87,94%.



La reforma de procedimientos administrativos ocupó el tercer lugar con un 89,49 %, aumentando 6,11 puntos porcentuales respecto al 83,3 %. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Banco Estatal, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Construcción superaron el 90%.



La reforma del régimen del funcionariado descendió al cuarto lugar, bajando 1,99 puntos porcentuales hasta el 86,77 % desde el 88,77%. El Banco Estatal lideró con un 95,83%, seguido por el Ministerio de Finanzas (95,06%) y el Ministerio de Justicia (93,48%). Nueve ministerios quedaron por debajo del 90%, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ocupó el último lugar con un 69,60%.



La reforma de las finanzas públicas subió al quinto lugar con un 85,08%, aumentando 10,53 puntos porcentuales respecto al 74,55%. El Banco Estatal, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas superaron el 90%. El Ministerio de Salud (69,8%) y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (67,62%) quedaron al final.



La reforma institucional ocupó el sexto lugar con un 83,99%, subiendo 4,56 puntos porcentuales respecto al 79,42%. El Ministerio de Justicia fue el único que superó el 90 %, con un 94,87 %. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (79,79%), el Ministerio de Relaciones Exteriores (77%) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (74,12%) quedaron por debajo del 80%.



La transformación digital en los organismos estatales fue el indicador más bajo, con un 81,39%, ligeramente superior al 81,20% anterior. El Ministerio de Justicia (96,86 %) y el Ministerio de Finanzas (96,05%) lideraron esta categoría. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (67,27 %), el Ministerio de Salud (62,97 %) y el Ministerio de Educación y Formación (62,7 %) ocuparon los últimos puestos./.

VNA