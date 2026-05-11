Vietnam acelera preparativos de seguridad para la APEC 2027

An Giang, Vietnam (VNA) - Una delegación del Comando de Guardia del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, encabezada por el subcomandante y mayor general Pham Van Hung, realizó una visita de trabajo a la provincia de An Giang para inspeccionar los preparativos de seguridad de cara a la APEC 2027 en sitios clave del evento.



La visita tiene como objetivo apoyar la elaboración y perfeccionamiento de los planes destinados a garantizar la seguridad absoluta durante las actividades de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, previstas en la zona especial de Phu Quoc.



Durante la jornada, la delegación supervisó y evaluó sobre el terreno diversos puntos estratégicos vinculados al evento, entre ellos el Centro de Convenciones de la APEC 2027, sede prevista de las principales actividades, y el Hospital Mat Troi Phu Quoc, encargado de brindar atención médica y servicios de emergencia a las delegaciones internacionales.



En una reunión con representantes de la Policía de An Giang y del grupo Sun Group, Pham Van Hung subrayó que la Semana de Líderes Económicos de la APEC constituye un acontecimiento político y diplomático de gran relevancia internacional, capaz de atraer la atención de líderes y socios de numerosos países.



Por ello, enfatizó que las labores de seguridad deben desplegarse de manera proactiva, anticipada y preventiva, mediante planes de protección científicos y rigurosos que permitan evitar cualquier situación inesperada o pasiva.

En el encuentro. (Fuente: VNA)



El oficial instó a las unidades competentes a reforzar la coordinación, revisar periódicamente la infraestructura, las rutas de transporte, los alojamientos y los recintos destinados a las actividades del evento, además de garantizar suficientes efectivos, medios y equipos técnicos para cumplir eficazmente las tareas de seguridad durante la APEC 2027.



En el encuentro, las partes analizaron ventajas y desafíos, además de proponer diversas soluciones encaminadas a garantizar la seguridad absoluta de todas las actividades programadas en el marco de la Semana de la APEC 2027.



Por su parte, el coronel Dao Hai Dang, subdirector de la Policía Provincial de An Giang, afirmó que la entidad continuará coordinándose estrechamente con el Comando de Guardia, las unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades locales y las partes involucradas para inspeccionar, actualizar y perfeccionar los planes de seguridad.



Asimismo, señaló que la Policía provincial movilizará al máximo sus fuerzas y recursos e implementará medidas operativas integrales para preservar la seguridad y el orden, creando así un entorno seguro y favorable para la exitosa celebración de este importante evento diplomático./.