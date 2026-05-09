Hue busca consolidarse como ciudad habitable para captar talento global ​

Hue (VNA) – Ante la creciente movilidad del talento altamente cualificado, atraer a profesionales vietnamitas residentes en el exterior y a expertos internacionales ya no es solo un desafío para la ciudad central de Hue, sino una necesidad urgente a nivel nacional.

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De acuerdo con las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad constituye uno de los avances estratégicos clave, destacando la necesidad de mecanismos específicos para captar talento tanto nacional como extranjero.

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Desde una perspectiva práctica, el doctor Nguyen Nguyen Thai Bao, subdirector del Centro de Traumatología y Cirugía Plástica del Hospital Central de Hue, señaló que dos factores son decisivos: políticas de remuneración adecuadas y un entorno laboral abierto. No se trata solo de ingresos, sino también de garantizar calidad de vida y estabilidad a largo plazo para las familias, junto con mecanismos de evaluación basados en resultados que fomenten la innovación y permitan a los talentos desarrollar plenamente sus capacidades.

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Por su parte, el doctor Nguyen Van Dinh, de la Universidad de Economía, Universidad de Hue, propuso fortalecer el entorno de inversión en sectores como la economía digital, la medicina especializada, la logística y la tecnología verde.

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Asimismo, subrayó la necesidad de sistemas de promoción transparentes, políticas salariales competitivas, apoyo en bienestar social, incentivos fiscales, fondos de inversión y respaldo al emprendimiento. También destacó la importancia de posicionar a Hue como una “ciudad habitable” para atraer talento.

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La profesora Tran Thi Van Hoa, ex vicerrectora de la Universidad Nacional de Economía, enfatizó que la política de “alfombra roja” no debe limitarse al apoyo financiero, sino incluir la creación de un entorno de vida de alta calidad con servicios sanitarios, educación y espacios verdes, con el fin de atraer a la “clase creativa” para contribuir mediante proyectos de alto valor añadido.

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Desde la gestión, el Hospital Central de Hue considera el talento cualificado como pilar en su estrategia para convertirse en un centro médico especializado de referencia regional. Según su director, Pham Nhu Hiep, el hospital impulsa un entorno profesional, fomenta la innovación, refuerza la formación y la cooperación internacional, y aplica mecanismos de promoción abiertos basados en la capacidad.

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La Universidad de Hue también intensifica la formación, la cooperación internacional y la creación de fondos de apoyo a la investigación, con el objetivo de desarrollar un equipo docente y científico de alta calidad.

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Las autoridades locales afirman que continuarán perfeccionando las políticas de atracción de talento, mejorando el entorno laboral, fortaleciendo la vinculación entre Estado, academia y empresas, y ampliando la cooperación internacional.

Hue aspira a que, para 2030, su fuerza laboral de alta calidad impulse sectores clave como la salud, la educación, el turismo, las tecnologías de la información y las industrias culturales, en contribución a consolidar un desarrollo sostenible y competitivo./.