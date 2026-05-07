Ciudad Ho Chi Minh amplía su ecosistema de emprendimiento e innovación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh continúa consolidándose como uno de los principales polos de emprendimiento e innovación del Sudeste Asiático, al ocupar actualmente el puesto 110 entre los ecosistemas más dinámicos del mundo y situarse entre las cinco ciudades líderes de la región en este ámbito.

La metrópoli vietnamita busca expandir su espacio de startups y fortalecer la competitividad de la economía digital sobre la base de un ecosistema valorado en alrededor de 7,5 mil millones de dólares, según datos del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología.

Actualmente, la ciudad concentra cerca del 50% de las startups del país, el 40% de las incubadoras y el 44% del capital total de inversión destinado a innovación. Además, cuenta con casi 30.000 empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), equivalentes a aproximadamente el 40% del total nacional.



Entre los principales motores del ecosistema destaca el Parque de Software Quang Trung (QTSC), que ofrece más de 650 productos y servicios tecnológicos y ha acumulado ingresos cercanos a los seis mil millones de dólares, con exportaciones superiores a 4,35 mil millones de dólares.



Por su parte, el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh alberga actualmente 112 proyectos y desarrolla infraestructuras clave para la investigación y la innovación, incluido un Centro de Investigación y Desarrollo (R&D Center) y una incubadora de empresas de alta tecnología, contribuyendo a impulsar la comercialización de productos “Make in Vietnam”.



Las autoridades municipales aceleran además la reestructuración del ecosistema emprendedor con la meta de posicionar a la ciudad entre las 100 principales urbes del mundo en el ranking de StartupBlink. Según Lam Dinh Thang, director del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, este objetivo refleja la aspiración de fortalecer la competitividad a largo plazo de la ciudad.



En este sentido, Ciudad Ho Chi Minh busca duplicar el número de empresas innovadoras, elevar por encima del 40% la proporción de compañías con actividades de innovación y aumentar anualmente entre un 16% y un 18% el número de patentes registradas.



Tras la reorganización de los límites administrativos, la ciudad anunció también la creación de un Área Urbana de Ciencia y Tecnología en el barrio de Binh Duong, concebida como un gran espacio para el desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la producción de alta tecnología, conectado con el corredor industrial y de servicios avanzados de la región sureste.



Este nuevo espacio funcionará además como un entorno piloto o “sandbox” para probar tecnologías, modelos de gestión y nuevas políticas antes de su aplicación a escala nacional.



Con el objetivo de superar las barreras de financiamiento y acelerar la comercialización de proyectos innovadores, Ciudad Ho Chi Minh puso en marcha un Fondo de Capital de Riesgo especializado para apoyar a startups y empresas tecnológicas.



El fondo, constituido bajo el modelo de sociedad anónima, dispone inicialmente de 18,9 millones de dólares, de los cuales el 40% proviene del presupuesto municipal y el resto de inversores privados, empresas y organizaciones financieras.



Hoang Duc Trung, director de VinaCapital Ventures, indicó que el fondo aspira a superar los 189 millones de dólares en la próxima década y atraer entre tres y cinco veces más capital de fondos privados e internacionales por cada inversión realizada.



Especialistas señalaron que, aunque el capital de riesgo en Vietnam ha mostrado avances durante la última década, su escala sigue siendo limitada en comparación con otros países de la región. Tras alcanzar un pico de aproximadamente 1,4 mil millones de dólares en 2021, el flujo de inversiones se ha mantenido en los últimos años entre 500 y 600 millones de dólares anuales.



En este contexto, los expertos consideran que el nuevo Fondo de Capital de Riesgo, junto con las políticas de incentivos fiscales impulsadas por la ciudad, contribuirá a fortalecer la confianza del mercado y atraer mayores inversiones internacionales hacia las startups vietnamitas./.