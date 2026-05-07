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Vietnam aplicará la lista de 10 grupos tecnológicos estratégicos a partir del 1 de julio

Vietnam aprobó una nueva estrategia nacional de tecnologías estratégicas que entrará en vigor en julio de 2026. La iniciativa impulsada por el primer ministro Le Minh Hung prioriza inteligencia artificial, semiconductores, redes 5G, robótica, biotecnología, energía limpia y computación cuántica para fortalecer la innovación, la autonomía tecnológica y el crecimiento económico del país.

TAZMO Vietnam Company, una empresa de capital 100% japonés ubicada en el Parque Industrial de Long Hau, en la provincia de Tay Ninh, es una de las pioneras en la fabricación de robots y equipos de alta tecnología para la industria de semiconductores. (Foto: VNA)
TAZMO Vietnam Company, una empresa de capital 100% japonés ubicada en el Parque Industrial de Long Hau, en la provincia de Tay Ninh, es una de las pioneras en la fabricación de robots y equipos de alta tecnología para la industria de semiconductores. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Decisión n.º 21/2026/QD-TTg que aprueba la Lista de Tecnologías Estratégicas y la Lista de Productos Tecnológicos Estratégicos, la cual entrará en vigor el 1 de julio de 2026.

De acuerdo con la decisión, Vietnam definió 10 grupos tecnológicos estratégicos prioritarios: tecnología digital; redes móviles de nueva generación; robótica y automatización; biotecnología avanzada y biomédica; energía y materiales avanzados; chips semiconductores; ciberseguridad y tecnología cuántica; tecnología marina, oceánica y submarina; tecnología aeroespacial; y ferrocarriles de alta velocidad y urbanos.

La lista abarca 30 productos tecnológicos estratégicos, organizados en dos grandes grupos.

El primer grupo reúne productos que ya cuentan con mercado y tienen capacidad de impulsar directamente el crecimiento económico. Entre las áreas prioritarias figuran los modelos de lenguaje vietnamita de gran escala, asistentes virtuales e inteligencia artificial especializada; plataformas de computación en la nube; tecnologías blockchain y de trazabilidad; equipos de red 5G y 5G-Advanced; robots industriales; soluciones de manufactura inteligente; y sistemas de ciberseguridad para infraestructuras críticas.

Asimismo, se dará prioridad a los sectores biomédico y agroindustrial de alta tecnología, con productos como vacunas de nueva generación, terapias celulares, sistemas de salud personalizados mediante impresión 3D, biosensores inteligentes y variedades vegetales y animales modificadas genéticamente.

En los sectores energético e industrial, la cartera incluye materiales avanzados, baterías y sistemas de almacenamiento energético, hidrógeno verde, equipos eléctricos de alta eficiencia, tecnologías de captura de carbono y vehículos aéreos no tripulados (VANT).

El segundo grupo está integrado por tecnologías fundamentales para el futuro y orientadas a fortalecer la autonomía estratégica del país, entre ellas chips especializados, comunicaciones y computación cuántica, tecnologías para la minería de minerales y tierras raras, energía marina y de aguas profundas, pequeños reactores nucleares modulares (SMR), satélites de órbita baja y plataformas e infraestructura ferroviaria de alta velocidad.

Según el Gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de coordinar las revisiones y evaluaciones periódicas para actualizar la lista conforme a las necesidades de desarrollo socioeconómico de cada etapa. La nueva decisión reemplaza la Decisión n.º 1131/QD-TTg, emitida en 2025./.

VNA
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