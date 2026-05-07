Vietnam aplicará la lista de 10 grupos tecnológicos estratégicos a partir del 1 de julio

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Decisión n.º 21/2026/QD-TTg que aprueba la Lista de Tecnologías Estratégicas y la Lista de Productos Tecnológicos Estratégicos, la cual entrará en vigor el 1 de julio de 2026.



De acuerdo con la decisión, Vietnam definió 10 grupos tecnológicos estratégicos prioritarios: tecnología digital; redes móviles de nueva generación; robótica y automatización; biotecnología avanzada y biomédica; energía y materiales avanzados; chips semiconductores; ciberseguridad y tecnología cuántica; tecnología marina, oceánica y submarina; tecnología aeroespacial; y ferrocarriles de alta velocidad y urbanos.



La lista abarca 30 productos tecnológicos estratégicos, organizados en dos grandes grupos.



El primer grupo reúne productos que ya cuentan con mercado y tienen capacidad de impulsar directamente el crecimiento económico. Entre las áreas prioritarias figuran los modelos de lenguaje vietnamita de gran escala, asistentes virtuales e inteligencia artificial especializada; plataformas de computación en la nube; tecnologías blockchain y de trazabilidad; equipos de red 5G y 5G-Advanced; robots industriales; soluciones de manufactura inteligente; y sistemas de ciberseguridad para infraestructuras críticas.



Asimismo, se dará prioridad a los sectores biomédico y agroindustrial de alta tecnología, con productos como vacunas de nueva generación, terapias celulares, sistemas de salud personalizados mediante impresión 3D, biosensores inteligentes y variedades vegetales y animales modificadas genéticamente.



En los sectores energético e industrial, la cartera incluye materiales avanzados, baterías y sistemas de almacenamiento energético, hidrógeno verde, equipos eléctricos de alta eficiencia, tecnologías de captura de carbono y vehículos aéreos no tripulados (VANT).



El segundo grupo está integrado por tecnologías fundamentales para el futuro y orientadas a fortalecer la autonomía estratégica del país, entre ellas chips especializados, comunicaciones y computación cuántica, tecnologías para la minería de minerales y tierras raras, energía marina y de aguas profundas, pequeños reactores nucleares modulares (SMR), satélites de órbita baja y plataformas e infraestructura ferroviaria de alta velocidad.



Según el Gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de coordinar las revisiones y evaluaciones periódicas para actualizar la lista conforme a las necesidades de desarrollo socioeconómico de cada etapa. La nueva decisión reemplaza la Decisión n.º 1131/QD-TTg, emitida en 2025./.

VNA