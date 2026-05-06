Vietnam participa en Exposición de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 en Turquía

Hanoi (VNA)- El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, al frente de una delegación, asistió a la Exposición de Defensa y Aeroespacial (SAHA) 2026 en Estambul, Turquía.



Organizada cada dos años desde 2018, SAHA se ha consolidado como una de las exposiciones internacionales más importantes en defensa, aeroespacial y tecnología espacial.



Este año, el evento reúne a más de 1.700 empresas de 120 países, con más de 300 productos y soluciones tecnológicas innovadoras.



La participación en SAHA 2026 reafirma la política coherente de Vietnam de fortalecer la integración internacional en defensa, promoviendo la cooperación en la industria de defensa bajo los principios de autosuficiencia, resiliencia, modernidad y doble uso.



Además, constituye una oportunidad para promover las capacidades de la industria de defensa vietnamita y compartir experiencias de organización, en preparación para la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.



Durante la exposición, la delegación vietnamita visitó pabellones de los principales conglomerados de la industria de defensa a nivel mundial, explorando los últimos avances en tecnología de defensa, la industria aeroespacial, sistemas de armamento modernos y soluciones tecnológicas de doble uso, con el objetivo de fomentar la cooperación en investigación, desarrollo y transferencia tecnológica.



Destaca la participación de Viettel High Tech, que exhibió 73 productos en ocho áreas, incluyendo radar, guerra electrónica, UAV, optoelectrónica, comunicación militar, sistemas de comando y control, simulación y redes privadas 5G, mostrando su capacidad de dominio tecnológico central y su estrategia de desarrollo del ecosistema de la industria de defensa.



En el marco de la exposición, Viettel High Tech también sostuvo reuniones con múltiples socios del ecosistema industrial de defensa de Turquía, como TÜBİTAK, SDT, Transvaro, STM y Roketsan, con miras a la cooperación en investigación, desarrollo, integración y comercialización de productos.



A través de SAHA 2026, Viettel avanza en su participación en la cadena global de suministro de la industria de defensa, sentando las bases para llevar los productos “fabricados en Vietnam” al mercado internacional./.

VNA