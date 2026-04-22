Pequeñas empresas de Vietnam registran un sólido desempeño en 2025

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las pequeñas empresas de Vietnam registraron un sólido desempeño en 2025, con un 84% reportando crecimiento, un ligero aumento respecto al año anterior, según una encuesta sobre pequeñas empresas en Asia-Pacífico publicada el 21 de abril en Ciudad Ho Chi Minh por CPA Australia, una de las mayores organizaciones profesionales de contabilidad del mundo.



El país se posicionó como el mercado con mejor desempeño entre las 11 economías analizadas.



La encuesta también indica que este crecimiento continuará en 2026, con un 89% de las pequeñas empresas vietnamitas planeándo expandir sus operaciones. Esta perspectiva está impulsada por un fuerte énfasis en la adopción de tecnología, la expansión del comercio electrónico y el fortalecimiento de las capacidades de gobernanza corporativa. En particular, Vietnam registró el mayor nivel de confianza empresarial en las perspectivas económicas nacionales, con un 85% de las empresas que esperan crecimiento económico interno este año, muy por encima del promedio de la encuesta, que es del 65%.



Priya Terumalay, directora regional de CPA Australia para el Sudeste Asiático, señaló que la sólida capacidad tecnológica es un factor clave que sustenta la confianza de las pequeñas empresas en las perspectivas económicas de Vietnam.



Las pequeñas empresas vietnamitas mantuvieron su fuerte desempeño del año anterior, ubicándose en o cerca de los primeros lugares en Asia-Pacífico en todos los indicadores clave de adopción tecnológica el año pasado, incluidos el comercio electrónico, el uso de redes sociales, los pagos digitales y la interacción con consultores de la tecnología de la información.



A pesar de la incertidumbre global persistente relacionada con aranceles y restricciones comerciales, los resultados destacan el potencial de las empresas para evolucionar hacia entidades competitivas a nivel global. Este progreso está siendo impulsado por una nueva generación de emprendedores con conocimientos tecnológicos, interesados en expandirse a los mercados internacionales.



Las pequeñas empresas vietnamitas también muestran una creciente confianza en su competitividad global, con un 30% que espera un fuerte crecimiento de los ingresos provenientes del extranjero en 2026.



La encuesta anual recopila opiniones de propietarios de empresas y altos ejecutivos para identificar los factores de éxito dentro de la comunidad de pequeñas empresas. Los resultados más recientes se basan en las respuestas de 4.166 empresas en 11 mercados, incluidos China, India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur y Vietnam, entre otros./.

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