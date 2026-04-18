Tecnología vietnamita impulsa el valor de las exportaciones agrícolas

Hanoi (VNA) - Vietnam busca transformar su modelo de exportación agrícola ante un dato revelador: alrededor del 90% de sus productos aún se venden en estado bruto, lo que limita su valor y los expone a la volatilidad de precios en mercados exigentes. Frente a ello, el sector apuesta por la tecnología y el procesamiento profundo como ejes para elevar la competitividad.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente identifica el secado inteligente como una de las soluciones clave para aumentar el valor agregado y superar el fenómeno de “buenas cosechas, bajos precios”. En esta línea, empresas vietnamitas intensifican inversiones en tecnologías modernas que mejoran la calidad, prolongan la conservación y optimizan el rendimiento económico.

La tendencia quedó en evidencia en FOODEX Japan 2026, en Tokio, donde productos procesados con tecnología “made in Vietnam” captaron la atención de socios internacionales.

Productos vietnamitas en FOODEX Japan 2026, en Tokio. (Foto: VNA)

Entre las innovaciones destaca la máquina de secado en frío Sasaki, desarrollada por la empresa HanelPT, que cuenta con amplia experiencia exportadora en los mercados japonés y europeo. El sistema combina congelación profunda en dos etapas y secado en frío hermético, lo que permite preservar la estructura, el color, el aroma y los nutrientes de los productos.

Además, incorpora un sistema de control inteligente con programas automatizados que ajustan el proceso según cada tipo de materia prima, garantizando uniformidad y estabilidad en la producción.

De acuerdo con Tran Duc Tung, subdirector general de HanelPT, esta tecnología supera las limitaciones del secado térmico tradicional y facilita el cumplimiento de estándares internacionales. El proceso se rige por normas de calidad japonesas, lo que asegura la inocuidad alimentaria y la trazabilidad, al tiempo que mejora la eficiencia, reduce costos y se alinea con criterios de sostenibilidad.

Desde el Gobierno, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Phung Duc Tien subrayó que la ciencia y la tecnología, junto con el procesamiento profundo, representan un margen clave para impulsar el crecimiento del sector, en un contexto donde la expansión de la superficie agrícola es limitada.

Los resultados comienzan a ser visibles. Productos como macadamia, café, frutos secos, harinas, especias, tés florales y plantas medicinales mantienen mejor sus propiedades naturales tras el procesamiento, lo que incrementa su valor comercial y facilita su acceso a mercados exigentes.

Según HanelPT, estos productos cumplen estándares internacionales como HACCP e ISO 22000, y han sido bien recibidos en Japón por su calidad, estabilidad y uniformidad.

A mediano y largo plazo, el objetivo no solo es aumentar las exportaciones agrícolas, sino también posicionar la tecnología vietnamita en el exterior. La expansión de alianzas y la transferencia tecnológica permitirán construir cadenas de producción más homogéneas, con trazabilidad clara, y reforzar la presencia de Vietnam en las cadenas de valor globales./.