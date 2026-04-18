Economía

Tecnología vietnamita impulsa el valor de las exportaciones agrícolas

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente impulsa el uso de tecnología de secado en frío para elevar el valor de las exportaciones y superar la venta de productos en bruto.

Productos vietnamitas en FOODEX Japan 2026, en Tokio. (Foto: VNA)
Productos vietnamitas en FOODEX Japan 2026, en Tokio. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam busca transformar su modelo de exportación agrícola ante un dato revelador: alrededor del 90% de sus productos aún se venden en estado bruto, lo que limita su valor y los expone a la volatilidad de precios en mercados exigentes. Frente a ello, el sector apuesta por la tecnología y el procesamiento profundo como ejes para elevar la competitividad.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente identifica el secado inteligente como una de las soluciones clave para aumentar el valor agregado y superar el fenómeno de “buenas cosechas, bajos precios”. En esta línea, empresas vietnamitas intensifican inversiones en tecnologías modernas que mejoran la calidad, prolongan la conservación y optimizan el rendimiento económico.

La tendencia quedó en evidencia en FOODEX Japan 2026, en Tokio, donde productos procesados con tecnología “made in Vietnam” captaron la atención de socios internacionales.

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Productos vietnamitas en FOODEX Japan 2026, en Tokio. (Foto: VNA)

Entre las innovaciones destaca la máquina de secado en frío Sasaki, desarrollada por la empresa HanelPT, que cuenta con amplia experiencia exportadora en los mercados japonés y europeo. El sistema combina congelación profunda en dos etapas y secado en frío hermético, lo que permite preservar la estructura, el color, el aroma y los nutrientes de los productos.

Además, incorpora un sistema de control inteligente con programas automatizados que ajustan el proceso según cada tipo de materia prima, garantizando uniformidad y estabilidad en la producción.

De acuerdo con Tran Duc Tung, subdirector general de HanelPT, esta tecnología supera las limitaciones del secado térmico tradicional y facilita el cumplimiento de estándares internacionales. El proceso se rige por normas de calidad japonesas, lo que asegura la inocuidad alimentaria y la trazabilidad, al tiempo que mejora la eficiencia, reduce costos y se alinea con criterios de sostenibilidad.

Desde el Gobierno, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Phung Duc Tien subrayó que la ciencia y la tecnología, junto con el procesamiento profundo, representan un margen clave para impulsar el crecimiento del sector, en un contexto donde la expansión de la superficie agrícola es limitada.

Los resultados comienzan a ser visibles. Productos como macadamia, café, frutos secos, harinas, especias, tés florales y plantas medicinales mantienen mejor sus propiedades naturales tras el procesamiento, lo que incrementa su valor comercial y facilita su acceso a mercados exigentes.

Según HanelPT, estos productos cumplen estándares internacionales como HACCP e ISO 22000, y han sido bien recibidos en Japón por su calidad, estabilidad y uniformidad.

A mediano y largo plazo, el objetivo no solo es aumentar las exportaciones agrícolas, sino también posicionar la tecnología vietnamita en el exterior. La expansión de alianzas y la transferencia tecnológica permitirán construir cadenas de producción más homogéneas, con trazabilidad clara, y reforzar la presencia de Vietnam en las cadenas de valor globales./.

VNA
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