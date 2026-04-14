Vietnam considera a la FAO como socio principal en el desarrollo agrícola y rural

Roma (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Roma, y afirmó que Vietnam siempre considera a ese organismo como un socio líder en el desarrollo agrícola y rural.

Durante el encuentro, celebrado en el marco de la visita oficial del dirigente vietnamita a Italia, Thanh Man valoró altamente el papel de la FAO dentro del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, especialmente en la promoción de la cooperación agrícola, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria mundial, particularmente en el actual contexto global desafiante.

También destacó los proyectos de cooperación entre la FAO y ministerios, sectores y localidades de Vietnam, incluidos la transformación de los sistemas alimentarios y el proyecto de cultivo de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el delta del Mekong para 2030.

Al señalar que Vietnam ha establecido un nuevo modelo de crecimiento para mejorar la competitividad económica, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave, junto con sus esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria, reafirmó el compromiso constante de Vietnam con la promoción de una agricultura sostenible y la transformación de los sistemas alimentarios, e instó a la FAO a coordinarse y apoyar estos esfuerzos.

En cuanto a las orientaciones de cooperación futura, propuso que la FAO ayude a Vietnam a reestructurar su sector agrícola hacia un desarrollo de mayor valor añadido, verde, sostenible, inteligente y adaptado al cambio climático; transformar los sistemas alimentarios; controlar enfermedades, especialmente las zoonóticas; y acelerar la transformación digital en la agricultura.

Por su parte, el director general de la FAO expresó su satisfacción por reunirse con el presidente del Legislativo vietnamita y recibir al primer alto dirigente vietnamita que visita la sede de la FAO en muchos años.

Recordó sus impresiones positivas de visitas anteriores a Vietnam y de haber presenciado la fuerte transformación del país a lo largo de los años, desde su pasada lucha por la independencia hasta su actual senda de desarrollo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man (centro), el director general de la FAO, Qu Dongyu (cuarto por la derecha), y otros funcionarios en la reunión. (Foto: VNA)

Al felicitar a Vietnam por sus notables logros socioeconómicos, afirmó que el país ha despegado verdaderamente y seguirá logrando avances en su desarrollo bajo el liderazgo visionario del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, así como de otros dirigentes, incluido el presidente Tran Thanh Man.

Qu Dongyu elogió los esfuerzos de Vietnam por racionalizar su aparato administrativo y ajustar sus políticas para garantizar el desarrollo sostenible y mejorar el nivel de vida de la población, y sugirió que el país continúe compartiendo su experiencia y modelo de desarrollo con otros países y regiones.

Afirmó que la FAO considera a Vietnam un socio importante en la región y reconoce su papel de liderazgo en la agricultura. También acogió con satisfacción iniciativas vietnamitas como la cooperación trilateral en África y el programa “Cada comuna, un producto”.

Compartiendo la preocupación del presidente Tran Thanh Man por los brotes de enfermedades y señalando que esta también es una prioridad actual de la FAO, expresó su esperanza de que Vietnam continúe trabajando estrechamente con la entidad en estos esfuerzos.

El director general reafirmó su disposición a promover la cooperación con Vietnam en áreas prioritarias como la transformación sostenible de los sistemas alimentarios, la agricultura verde y la adaptación al cambio climático.

En la reunión, ambas partes acordaron seguir fortaleciendo la coordinación, maximizar la eficacia de los programas y proyectos de cooperación existentes, y ampliar la colaboración en agricultura sostenible, innovación y transformación de los sistemas alimentarios, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible tanto a nivel regional como mundial./.