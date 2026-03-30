Líder partidista pide convertir Hospital Militar Central 108 en un modelo ejemplar

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, subrayó hoy la necesidad de convertir el Hospital Militar Central 108 en un modelo ejemplar de atención sanitaria, como pilar confiable para las fuerzas armadas y la población.



Al intervenir en la ceremonia de entrega de la Orden Ho Chi Minh (por segunda vez) y el 75.º aniversario de la fundación del Hospital (1 de abril de 1951), el líder partidista afirmó que la medicina es una profesión especialmente noble, que integra inteligencia, ciencia y humanidad, donde cada decisión profesional está directamente vinculada a la vida humana.



Recordó que la enseñanza del Presidente Ho Chi Minh - “el médico debe ser como una madre”- constituye una guía y un referente ético para las generaciones de médicos vietnamitas. Sobre esa base, dijo, el personal del Hospital Militar Central 108 ha trabajado de manera constante para consolidar su desarrollo hasta el nivel actual.



Al repasar los 75 años de construcción y desarrollo, el máximo dirigente partidista reconoció las significativas contribuciones de las generaciones de médicos militares en la protección de la salud del pueblo.



También valoró los logros del hospital, en particular en la atención sanitaria a altos dirigentes del Partido, el Estado y el Ejército, así como a líderes de Laos y Camboya. Se trata de una labor que exige elevada cualificación profesional, firmeza política y un profundo sentido de responsabilidad, resaltó.



El hospital ha dominado numerosas técnicas médicas avanzadas, especialmente en trasplantes de tejidos y órganos, consolidándose como uno de los principales centros de trasplantes del país y elevando el prestigio de la medicina vietnamita a nivel internacional.



Además de su función asistencial, el hospital se ha posicionado como una institución líder en formación e investigación médica, que reúne a expertos, profesores y médicos altamente cualificados. Ha ampliado su cooperación internacional y asimilado avances médicos de vanguardia.



De igual manera, la transformación digital, la implementación de historias clínicas electrónicas y el desarrollo de un modelo de hospital inteligente han contribuido a optimizar la gestión y mejorar la calidad de los servicios.



Ante las nuevas exigencias del país en un contexto de rápido desarrollo científico y profunda integración internacional, el secretario general instó al hospital a seguir elaborando una estrategia de desarrollo integral, con visión de largo plazo, para convertirse en un respaldo sólido de las fuerzas armadas y la ciudadanía.



Señaló la necesidad de aplicar eficazmente las directrices del Partido en materia de salud, promover la unidad y la innovación, fortalecer la organización partidaria, consolidar la ética médica y desarrollar recursos humanos de alta calidad, con políticas que permitan atraer talento.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y los delegados en la ceremonia de conmemoración. (Foto: VNA)

Asimismo, destacó la importancia de elevar de manera integral la calidad profesional, situar al paciente en el centro de la atención y considerar la calidad del tratamiento como principal medida del prestigio institucional. El hospital debe articular estrechamente la asistencia médica con la investigación, la formación y la transferencia tecnológica; impulsar la innovación, la ciencia y la transformación digital; y ampliar la cooperación internacional para acercarse progresivamente a estándares globales.



También exhortó a continuar la reforma administrativa, simplificar los procedimientos y aplicar intensivamente tecnologías digitales e inteligencia artificial en la gestión y la atención sanitaria, así como a construir un entorno laboral profesional y humanista que refuerce la confianza de los pacientes.



Por su parte, el teniente general, profesor y doctor Le Huu Song, director del hospital, rememoró que hace 75 años, en tiempos de guerra, la institución fue fundada con el objetivo de atender a heridos y enfermos, proteger la salud de los soldados y servir a la causa revolucionaria. A lo largo de las distintas etapas, su personal ha mantenido las cualidades del “soldado del Tío Ho”, superando dificultades y cumpliendo con éxito sus misiones, indicó.



Desde sus inicios en condiciones precarias durante la guerra, el hospital se ha convertido hoy en un centro estratégico de alto nivel del Ejército, clasificado como hospital especial a nivel nacional y uno de los principales centros médicos modernos del país, encargado de la atención sanitaria de altos dirigentes, militares y la población, ratificó.



Heredero de una tradición de 75 años marcada por el heroísmo y la innovación, el Hospital Militar Central 108 continúa renovándose de manera integral y consolidando su papel pionero en la medicina militar vietnamita en la nueva etapa, agregó.



En la ceremonia, el secretario general To Lam entregó al hospital la Orden Ho Chi Minh (por segunda vez), en reconocimiento a su prolongada trayectoria y sus destacados aportes a la causa revolucionaria del Partido y la nación. Este alto galardón refleja la confianza del Partido, el Estado y el Ejército en la labor silenciosa pero noble del personal del hospital, así como en la creciente capacidad profesional y de integración internacional de los médicos del Ejército Popular de Vietnam./.