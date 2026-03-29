Vietnam e Irlanda refuerzan su cooperación bilateral en consulta política de alto nivel

Dublín (VNA) - La vicecanciller vietnamita Le Thi Thu Hang y el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Irlanda, Neale Richmond, copresidieron la Consulta Política a nivel de viceministros entre ambos países, centrada en la revisión de la cooperación bilateral y la definición de nuevas líneas de acción para fortalecer las relaciones.

Durante el encuentro, ambas partes evaluaron la implementación de los acuerdos alcanzados tras la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Irlanda en octubre de 2024. Asimismo, intercambiaron propuestas destinadas a impulsar la cooperación en distintos ámbitos, en el marco de una relación que este año conmemora su 30.º aniversario.

Richmond destacó la solidez de los vínculos entre su país y Vietnam, basados en la confianza política y en intereses compartidos, y expresó su satisfacción con el actual marco de cooperación. Subrayó, además, el potencial para ampliar las relaciones en áreas clave como economía, comercio, inversión, educación, ciencia, tecnología e innovación, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y a la estabilidad internacional.

Por su parte, la viceministra Le Thi Thu Hang resaltó el significado del aniversario de las relaciones diplomáticas y de la reciente apertura de la Embajada de Vietnam en Irlanda, al tiempo que reafirmó el compromiso de Hanoi de profundizar los lazos bilaterales. También expresó el reconocimiento de Vietnam al apoyo del pueblo irlandés en su proceso de desarrollo e integración internacional.

Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de intensificar el intercambio de visitas de alto nivel y de aprovechar los mecanismos de consulta política y la Asociación Estratégica sectorial en educación superior para impulsar la cooperación concreta y supervisar la implementación de los acuerdos existentes.

En el ámbito multilateral, Vietnam e Irlanda reafirmaron su voluntad de seguir coordinándose y apoyándose mutuamente en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, además de actuar como puente para fortalecer los vínculos entre la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En materia económica, las dos partes destacaron el crecimiento del comercio bilateral, que en 2025 alcanzó cerca de 4.100 millones de dólares, un 14% más que el año anterior. Coincidieron en la importancia de aplicar eficazmente el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) para ampliar el acceso a los mercados y equilibrar el intercambio comercial, especialmente en productos agrícolas y pesqueros.

Irlanda valoró los avances en la cooperación en sistemas alimentarios tras la firma de un memorando de entendimiento en octubre de 2024, y celebró la apertura del mercado vietnamita a la carne de vacuno irlandesa. Ambas partes acordaron seguir colaborando en políticas y gestión de la cadena alimentaria, así como fomentar la conexión entre empresas del sector.

En cuanto a la cooperación para el desarrollo, Irlanda reiteró su compromiso de continuar apoyando a Vietnam. La viceministra vietnamita instó a Dublín a avanzar en la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la UE (EVIPA) y a promover su aprobación en el bloque comunitario, además de solicitar respaldo para que la Comisión Europea retire la “tarjeta amarilla” aplicada a los productos pesqueros vietnamitas por pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

En los ámbitos cultural y turístico, ambas partes destacaron el aumento de los intercambios, reflejado en el creciente número de visitantes irlandeses a Vietnam. En este sentido, acordaron promover la participación en ferias internacionales y fortalecer los lazos entre sus sociedades.

La vicecanciller Le Thi Thu Hang también agradeció el apoyo del Gobierno irlandés a la comunidad vietnamita residente en ese país y solicitó que se mantengan las condiciones favorables para su integración y contribución al desarrollo local.

En relación con los asuntos internacionales, ambas partes expresaron su preocupación por las tensiones en diversas regiones y reiteraron su apuesta por la resolución pacífica de conflictos conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Sobre el Mar del Este, subrayaron la importancia de garantizar la paz, la estabilidad y la libertad de navegación y sobrevuelo, en línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

La vicecanciller vietnamita Le Thi Thu Hang recibe al exsecretario general del Partido Comunista de Irlanda Eugene Cartan. (Fuente: VNA)

En el marco de la visita, la viceministra sostuvo encuentros con representantes del Partido Comunista de Irlanda, entre ellos el exsecretario general Eugene Cartan, con quienes abordó el fortalecimiento de los vínculos entre ambas organizaciones.

Asimismo, se reunió con Gerard McKillen, cónsul honorario de Vietnam en Irlanda y presidente del grupo Pacific Land Patrick, quien destacó el potencial de cooperación en inversión, en particular en el desarrollo de un parque de alta tecnología biológica en Hanoi.

El 27 de marzo, la viceministra visitó el Centro de Innovación de la Universidad Trinity de Dublín, donde subrayó la prioridad estratégica que Vietnam otorga a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. Ambas partes coincidieron en el amplio potencial de cooperación en áreas como inteligencia artificial, tecnología cuántica y semiconductores./.