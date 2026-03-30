Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh perfecciona el aparato administrativo para el período 2026-2031

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy la primera reunión de su mandato 2026-2031, con la participación del miembro del Buró Político y secretario del Comité municipal del Partido, Tran Luu Quang, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Duc Hai, y 125 delegados.



En la reunión, se eligió a los principales líderes del Consejo Popular y del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh para la etapa 2026-2031. Con el 98,37% de los votos a favor, el miembro del Comité Central del Partido y subsecretario del Comité municipal del Partido, Nguyen Van Duoc, fue reelegido presidente del Comité Popular de la ciudad.



Nguyen Van Duoc nació el 3 de abril de 1968 en la provincia de Tay Ninh. Posee una maestría y una licenciatura en Geología, así como un nivel avanzado en teoría política. Antes de asumir su cargo en Ciudad Ho Chi Minh, desempeñó durante muchos años diversos puestos importantes en la provincia de Long An (ahora provincia de Tay Ninh), como vicepresidente del Comité Popular provincial, subsecretario permanente del Comité del Partido, secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular provincial.



El funcionario es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam en los mandatos XIII y XIV. Desde febrero de 2025, ocupa el cargo de subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y presidente del Comité Popular de la ciudad. Tras la fusión de Ciudad Ho Chi Minh con las provincias de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, continuó en este cargo.



La estructura directiva del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh para el período 2026-2031 se consolidó con la reelección de los siete vicepresidentes del mandato anterior, quienes obtuvieron altos niveles de aprobación en la votación.



El Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh eligió a Vo Van Minh para continuar como presidente del Consejo para el período 2026-2031 con el 100% de los votos. Nacido en 1972, posee una maestría en Economía Mundial y Relaciones Económicas Internacionales, una licenciatura en Derecho, un título de ingeniero en suministro eléctrico y un nivel avanzado en teoría política.



Vo Van Minh desempeñó diversos cargos importantes en la provincia de Binh Duong antes de la fusión, como presidente del Comité Popular provincial y subsecretario permanente del Comité del Partido. Desde julio de 2025, ocupa el cargo de subsecretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh.



En el nuevo mandato, el Consejo Popular consolidó su Comité Permanente con cuatro vicepresidentes, todos elegidos con el 100% de los votos. Además, se crearon cuatro comisiones especializadas (economía y presupuesto, asuntos legales, cultura y sociedad, y desarrollo urbano), se eligieron sus jefes, 17 miembros del Comité Popular y los jurados del Tribunal Popular, completando así la estructura del gobierno local para el período 2026-2031./.

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