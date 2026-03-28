Política

Italia quiere fortalecer su asociación estratégica con Vietnam, afirma presidente italiano

El presidente italiano, Sergio Mattarella, afirmó que su país aspira a seguir reforzando la asociación estratégica con Vietnam, subrayando la necesidad de intensificar la cooperación en múltiples ámbitos.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, y la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh. (Foto: VA)
El presidente italiano, Sergio Mattarella, y la embajadora de Vietnam en Italia, Nguyen Phuong Anh. (Foto: VA)

Roma (VNA) – El presidente italiano, Sergio Mattarella, afirmó que su país aspira a seguir reforzando la asociación estratégica con Vietnam, subrayando la necesidad de intensificar la cooperación en múltiples ámbitos.

El mandatario hizo estas declaraciones durante una reciente recepción a la embajadora de Vietnam, Nguyen Phuong Anh, quien presentó sus cartas credenciales.

Mattarella felicitó a la diplomática por su nombramiento y manifestó su confianza en que, durante su misión, contribuirá activamente a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Destacó además los logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y lo calificó como uno de los socios clave de Italia en el Sudeste Asiático.

El jefe de Estado expresó su satisfacción por el sólido avance de los vínculos entre ambos países, así como por su estrecha coordinación en temas internacionales. Asimismo, evocó con aprecio sus recuerdos de una anterior visita oficial a Vietnam.

Por su parte, la embajadora Nguyen Phuong Anh transmitió los saludos de los líderes del Partido, el Estado, el Gobierno y la Asamblea Nacional de Vietnam al presidente italiano.

La representante diplomática subrayó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con Italia, basadas en la confianza política y una cooperación amplia y diversa.

También manifestó su interés en seguir impulsando los lazos bilaterales, especialmente en áreas como el comercio, la inversión, la alta tecnología y los intercambios culturales./.

VNA
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