Ciudad Ho Chi Minh entre los 15 centros financieros con mayor potencial de crecimiento global

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh ha registrado una notable mejora en las clasificaciones de los centros financieros mundiales en un contexto de intensa competencia internacional.



Según el recién publicado Índice de Centros Financieros Globales 2026 (GFCI 39), la metrópoli vietnamita escaló 11 posiciones para situarse en el puesto 84 entre 120 centros evaluados, marcando uno de los avances más sólidos entre los centros financieros de nivel medio a pesar de haber sumado solo un punto adicional en su calificación de mercado.



Dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Ciudad Ho Chi Minh ocupa actualmente el tercer lugar, posicionándose solo por detrás de Singapur (cuarto a nivel mundial) y Kuala Lumpur (42.º), mientras que ha logrado superar a otros núcleos regionales como Yakarta y Bangkok. Este resultado resalta el papel cada vez más visible de esta mayor urbe survietnamita en la red financiera regional.



El área de la península de Thu Thiem, donde se está invirtiendo para desarrollar el Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA



A nivel global, Nueva York y Londres mantienen sus posiciones como los dos principales centros financieros, mientras que la región de Asia-Pacífico ocupa seis lugares dentro del “top 10” mundial, lo que refleja el continuo desplazamiento de la gravedad financiera hacia esta zona geográfica.



La ciudad también fue incluida en la lista de “Los 15 centros con mayor probabilidad de volverse más significativos”, tras recibir 21 menciones de expertos de la industria en los últimos 24 meses.



Además de su progreso general, Ciudad Ho Chi Minh mejoró su posición en el ranking de Tecnología Financiera (FinTech), subiendo siete lugares desde el puesto 90 en el informe anterior hasta el 83 en la evaluación más reciente.



El profesor asociado y doctor Nguyen Huu Huan, vicepresidente de la junta ejecutiva del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC, por sus siglas en inglés), describió esta mejora como una señal positiva que refleja no solo un cambio en la clasificación, sino también un progreso en los marcos institucionales y la profundidad del mercado nacional.



Según Nguyen Huu Huan, el ascenso del VIFC-HCMC sugiere que la estrategia para desarrollar un centro financiero internacional se mueve en la dirección correcta. El experto destacó que la ciudad está comenzando a ser revalorizada en el mapa financiero global, pasando de ser considerada un mercado fronterizo a convertirse en un destino potencial para los flujos de capital internacional. El GFCI mide no solo el desempeño actual, sino también las expectativas del mercado, lo que otorga una importancia estratégica al reconocimiento de Ciudad Ho Chi Minh como un centro con fuerte potencial futuro ante la comunidad de inversores internacionales.



Junto al progreso de Ciudad Ho Chi Minh, la ciudad centrovietnamita de Da Nang emerge como una nueva candidata en el panorama financiero. En el GFCI 39, Da Nang fue incluida en el grupo de “centros asociados”, una categoría de 17 ubicaciones bajo monitoreo que aún no figuran en el ranking principal por falta de datos suficientes. Da Nang se encuentra actualmente entre las ubicaciones más cercanas a alcanzar las 150 evaluaciones requeridas para ingresar oficialmente en la lista, junto a ciudades como Fukuoka e Incheon. De mantenerse el interés internacional, Da Nang podría entrar pronto en las clasificaciones oficiales, formando un nuevo eje de desarrollo financiero junto a Ciudad Ho Chi Minh.



El índice GFCI 39 fue elaborado utilizando 147 factores instrumentales, que son medidas cuantitativas proporcionadas por terceras partes como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Estos factores se combinaron con 34.468 evaluaciones de centros financieros proporcionadas por 5.218 encuestados que respondieron al cuestionario en línea del GFCI, garantizando una base de datos diversa y técnica para la medición de la competitividad de los centros financieros en todo el mundo./.