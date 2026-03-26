Ciudad vietnamita de Can Tho busca inversión extranjera en energías

Can Tho, Vietnam (VNA) Las autoridades de la ciudad vietnamita de Can Tho sostuvieron hoy un encuentro de trabajo con representantes de la empresa conjunta de China Harbour Engineering (Vietnam) y la Compañía de Energía Shenzhen.



En sus palabras, Nguyen Tuan Anh, subsecretario del Comité del Partido de Can Tho, enfatizó que el hecho de que grandes corporaciones internacionales estén interesadas en invertir en la localidad es una señal positiva que refleja el entorno de negocios cada vez más atractivo de la urbe.



En particular, dentro del sector de las energías limpias, la energía eólica se ha identificado como uno de los pilares estratégicos, ya que contribuye al desarrollo socioeconómico y a garantizar la seguridad energética de toda la región del Delta del Mekong, reiteró.



La planificación del desarrollo de Can Tho está orientada hacia la industria y la energía, por lo tanto, la ciudad quiere buscar e invitar a inversores capaces como Harbour Engineering (Vietnam) y Shenzhen, enfatizó.



Más allá de su potencial, la metrópolis también está perfeccionando gradualmente sus mecanismos y políticas para la realización de proyectos energéticos, señaló, al mismo tiempo, comentó que la ciudad ha incorporado 11 proyectos de energía eólica con una capacidad total de más de mil 400 megavatios (MW) a su planificación, creando así un marco legal favorable para atraer inversiones.



Nguyen Tuan Anh también instó a los departamentos y ramas pertinentes que apoyen y guíen a socios extranjeros en la exploración de otras posibles ubicaciones en la localidad para desarrollar nuevos proyectos de energía eólica, garantizando al mismo tiempo el pleno cumplimiento de todos los procedimientos legales, entre otros.



A la vez, He Xinwen, presidente de la filial de la Compañía de Energía Shenzhen en Vietnam, manifestó su deseo de invertir en Can Tho en los campos de las energías eólica y solar y la conversión de residuos en energía, en particular en el proyecto eólico Vinh Hai 1, que cuenta con una capacidad prevista de 400 MW y una superficie de aproximadamente 230 hectáreas.



Además, destacó el potencial de desarrollo de Can Tho, especialmente en los sectores de energía e infraestructura.



En la ocasión, los representantes empresariales subrayaron la voluntad de continuar investigando oportunidades de inversión en la ciudad en diversos campos y propusieron reforzar el intercambio de información y la cooperación técnica en el futuro./.

VNA