Industria auxiliar vietnamita mejora competitividad global

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) En los últimos años, las empresas especializadas en las industrias auxiliares en Ciudad Ho Chi Minh se han transformado continuamente para participar más activamente en las cadenas de suministro nacionales e internacionales.



Además de los esfuerzos propios de cada empresa, los programas de apoyo de la metrópolis han desempeñado un papel fundamental.



Programas de estímulo a la inversión



Nguyen Ngo Long, presidente del Consejo de Administración de la empresa de mecánica y comercio Nhat Long, informó que su entidad invirtió en tres fresadoras de última generación integradas con tecnología de inteligencia artificial (IA) para mejorar la calidad del producto y tener la oportunidad de participar en la cadena de suministro global.



La inversión en esas maquinas (538 millones de dólares) se obtuvo mediante un préstamo del programa de subsidio de tasas de interés de la urbe, por lo que la empresa alivia un poco su carga financiera, compartió.



El capital procedente de los programas de estímulo a la inversión y de apoyo a los tipos de interés de Ciudad Ho Chi Minh constituye una importante fuente de financiación para las estrategias de inversión en innovación tecnológica continua de muchas empresas de las industrias auxiliares.



El programa de estímulo a la inversión de Ciudad Ho Chi Minh, que incluye el apoyo a las tasas de interés, se ha implementado durante más de 20 años, pero se interrumpió durante el período 2021-2022. A finales de 2023, el Consejo Popular municipal aprobó la Resolución 09, que define claramente los sectores, las industrias y los grupos objetivo participantes.



Posteriormente, en julio de 2024, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh emitió la Decisión 42 para reiniciar el programa de estímulo a la inversión destinado a apoyar a las empresas locales, sobre todo las especializadas en la alta tecnología, transformación digital, emprendimiento e industria auxiliar.



Impulsar la promoción y la conexión



En los últimos tiempos, la compañía de producción industrial Cat Van Loi ha aumentado la presencia de sus productos de industria auxiliar en el mercado internacional.



Actualmente, además de participar en importantes proyectos nacionales, los materiales y productos electromecánicos de Cat Van Loi están presentes en proyectos como la línea de metro de Manila (Filipinas), el aeropuerto Techo en Camboya y la central eléctrica de carbón de Matarbari (Bangladesh).



Para lograrlo, además de invertir en maquinaria y tecnología modernas, Le Mai Huu Lam, director general de la empresa dijo que su entidad se ha centrado en la promoción comercial, la presentación de productos a clientes internacionales y la mejora de la calidad de los recursos humanos.



Por otro lado, según Huynh Kieu Son, vicepresidente de la Asociación de Empresas Mecánicas y Eléctricas de Ciudad Ho Chi Minh (HAMEE), uno de los programas clave de la agrupación este año es conectar la oferta y la demanda en los parques industriales en aras de vincular directamente a las empresas vietnamitas con las de inversión extranjera directa (IED).



Gracias a la creación de redes de contactos, el porcentaje de empresas del sector de la ingeniería mecánica y eléctrica que participan en cadenas de suministro nacionales e internacionales ha aumentado significativamente cada año. En comparación con hace tres años, esta tasa ha aumentado en más del 30%", afirmó el gerente./.

VNA