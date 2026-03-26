Economía

Vietnam busca nuevos motores de crecimiento ante la volatilidad geopolítica global

La economía de Vietnam en 2026 enfrenta tensiones globales, altos costos y barreras comerciales. Empresas apuestan por transformación digital y valor agregado.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En 2026, la economía vietnamita enfrenta desafíos sin precedentes debido a la concurrencia de múltiples choques externos, desde tensiones geopolíticas que interrumpen las cadenas de suministro, el aumento de los costos logísticos y de materias primas, hasta la presión sobre el tipo de cambio y nuevas barreras arancelarias.

En este contexto, las empresas no solo deben mantener sus operaciones, sino también buscar orientaciones estratégicas para mejorar su competitividad.

La realidad muestra que los costos se han convertido en una dificultad que erosiona la resiliencia empresarial. Los conflictos en Medio Oriente y la inestabilidad en el Mar Rojo han interrumpido las rutas marítimas, obligando a redirigir los envíos hacia Europa y Estados Unidos, lo que prolonga los tiempos de entrega y eleva significativamente los costos de transporte.

Según Dao Trong Khoa, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Logísticos de Vietnam, la alteración de los itinerarios también ha afectado la rotación de contenedores, dejando a las empresas en una posición pasiva.

Al mismo tiempo, la apreciación del USD frente al VND ha incrementado los costos de importación de insumos y transporte, reduciendo los ya estrechos márgenes de beneficio de muchas empresas manufactureras. Sin medidas oportunas, el riesgo de interrupción del flujo de caja es evidente.

Además de los costos, los principales sectores exportadores como textiles, calzado, muebles, acero y componentes electrónicos enfrentan crecientes medidas de defensa comercial.

De acuerdo con Chu Thang Trung, subjefe del Departamento de Defensa Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, los mercados internacionales exigen estándares más estrictos en cuanto al origen de los productos y la transparencia financiera. Por ello, las empresas deben fortalecer la gestión de riesgos, transparentar sus sistemas contables conforme a estándares internacionales y garantizar la trazabilidad de los insumos. La cooperación plena durante investigaciones comerciales es clave para proteger las exportaciones.

En este escenario, el modelo basado en mano de obra barata y ensamblaje simple muestra sus limitaciones. La autosuficiencia en materias primas, el aumento del contenido local y la mejora del valor agregado se vuelven imprescindibles.

Muchas empresas han comenzado a ajustar sus estrategias. El sector maderero, afectado por la caída de la demanda en Estados Unidos, está expandiéndose hacia nuevos mercados como Medio Oriente, India y Australia, al tiempo que aprovecha acuerdos comerciales como el EVFTA y el CPTPP.

Ngo Sy Hoai, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Madera y Productos Forestales de Vietnam, puntualizó que las empresas también están cambiando hacia productos de mayor valor y sostenibles para responder a las tendencias de consumo verde.

Expertos señalan que el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio y la diversificación de mercados ayudarán a reducir la dependencia de regiones específicas y a mitigar riesgos.

A nivel macroeconómico, se destaca el papel del Estado en la estabilidad económica y el apoyo a las empresas. Políticas flexibles en materia cambiaria y la eliminación de obstáculos institucionales son factores clave para enfrentar las dificultades.

Hoang Quang Phong, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, afirmó que, aunque los factores externos son difíciles de controlar, las empresas deben centrarse en mejorar su gestión interna. La transformación digital y verde debe considerarse una inversión estratégica para cumplir con nuevos estándares ambientales y fortalecer el acceso a los mercados internacionales.

Asimismo, la comunidad empresarial propone mantener políticas de apoyo como reducciones fiscales y facilitar el acceso al crédito a costos razonables para impulsar la innovación tecnológica.

En definitiva, los desafíos actuales representan tanto presión como oportunidad para la reestructuración económica. La transición de un modelo de ensamblaje a uno basado en valor agregado y desarrollo sostenible es una tendencia inevitable. Con la iniciativa empresarial y el respaldo de políticas adecuadas, se espera que Vietnam mantenga la estabilidad económica y refuerce gradualmente su posición en el mercado global./.

VNA
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