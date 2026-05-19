Economía

Vietnam reforzará supervisión en la comercialización de gasolina E10 a partir del 1 de junio

Las autoridades vietnamitas exigen mayor control e inspección en la implementación de la gasolina E10 desde el 1 de junio de 2026, con el objetivo de asegurar una transición energética ordenada y sin interrupciones en el mercado de combustibles.

Ciudadanos adquieren gasolina biológica E10 en una estación de servicio de PVOIL ubicada en la calle Thai Thinh, en Hanoi. (Foto: VNA)
Ciudadanos adquieren gasolina biológica E10 en una estación de servicio de PVOIL ubicada en la calle Thai Thinh, en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interior, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, emitió el documento oficial N.º 1525/TTTN-NV, fechado el 19 de mayo de 2026, dirigido a los Departamentos de Industria y Comercio de las provincias y ciudades, en el que solicita intensificar la supervisión y las inspecciones en la comercialización de la gasolina biológica E10.

La medida se enmarca en la aplicación de la hoja de ruta para la mezcla de biocombustibles con combustibles tradicionales en Vietnam, conforme a la Circular N.º 50/2025/TT-BCT, de fecha 7 de noviembre de 2025, del Ministerio de Industria y Comercio. El objetivo es garantizar una transición coordinada y eficaz hacia la gasolina E10, evitando retrasos o interrupciones en el suministro que puedan afectar al mercado.

Hasta el 31 de mayo de 2026, las autoridades locales deberán reforzar las labores de divulgación para sensibilizar a las empresas del sector sobre el cumplimiento de la hoja de ruta de transición hacia la gasolina E10. Asimismo, deberán difundir ampliamente la seguridad y los beneficios de este combustible, con el fin de lograr el consenso de los consumidores.

Asimismo, se insta a los Departamentos de Industria y Comercio a supervisar de cerca a las estaciones de servicio, exigiéndoles la rápida finalización de la infraestructura técnica -incluidos tanques de almacenamiento y surtidores- para garantizar la comercialización de E10 conforme al calendario establecido. Las estaciones deberán iniciar la transición obligatoriamente a partir del 1 de junio de 2026, sin demoras ni interrupciones en el suministro.

Desde esa fecha, las fuerzas de gestión del mercado, en coordinación con las autoridades competentes, intensificarán las inspecciones en las estaciones de servicio. Se aplicarán medidas estrictas contra prácticas como la venta de productos no conformes con la normativa, el acaparamiento, la creación de escasez artificial, la suspensión injustificada de ventas, la especulación o los aumentos indebidos de precios.

El Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interior subrayó además que las autoridades de control de todos los niveles serán responsables si se producen incumplimientos o retrasos en la aplicación de la hoja de ruta, especialmente cuando estos deriven en inestabilidad del mercado de combustibles.

Finalmente, el organismo instó a las autoridades locales a coordinarse estrechamente para garantizar una implementación uniforme, fluida y coherente de la gasolina biológica E10 en todo el país./.

VNA
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