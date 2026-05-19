Vietnam impulsa estrategia de negociación internacional en materia económica y comercial

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, ha firmado la Decisión n.º 883/QD-TTg, de fecha 18 de mayo de 2026, mediante la cual se establece el Equipo de Negociación del Gobierno en asuntos económicos y comerciales internacionales.



La nueva delegación tiene la responsabilidad de asistir al primer ministro en la dirección de los ministerios, sectores y localidades en la negociación, firma, coordinación de la ratificación e implementación de tratados y acuerdos internacionales en materia económica y comercial del Estado y el Gobierno de Vietnam. Su ámbito de actuación abarca mecanismos multilaterales, bilaterales, regionales y otros marcos de cooperación internacional.



Funciones y atribuciones del equipo negociador



Según la decisión, el equipo tendrá como misión asesorar al jefe del Gobierno en la elaboración de orientaciones, estrategias y planes generales de negociación relacionados con la participación de Vietnam en tratados y acuerdos internacionales económicos y comerciales. Asimismo, deberá proponer objetivos, enfoques y hojas de ruta de negociación con socios, de manera flexible y en consonancia con los intereses nacionales y la estrategia de desarrollo socioeconómico del país.



El grupo también será responsable de presidir y coordinar con los ministerios y sectores la preparación, organización y ejecución de negociaciones de tratados y acuerdos internacionales en materia económica y comercial, así como de proponer soluciones a las dificultades y obstáculos que surjan durante el proceso negociador.



De igual forma, deberá elaborar planes de negociación, organizar su implementación y asegurar la ejecución de los resultados en los distintos niveles y ámbitos, conforme a los planes generales aprobados por el primer ministro y las autoridades competentes.



Además, coordinará la participación de Vietnam en la implementación de derechos y obligaciones como miembro de mecanismos derivados de tratados y acuerdos internacionales económicos y comerciales, así como en la actualización y ampliación de dichos acuerdos, con el fin de reforzar la cooperación para el desarrollo y optimizar el acceso a los mercados existentes.



Organización y funcionamiento del equipo



De acuerdo con la decisión, el ministro de Industria y Comercio encabezará el equipo negociador del Gobierno.



Un viceministro de Industria y Comercio ejercerá como jefe adjunto permanente, supervisando directamente las actividades profesionales en materia de negociación económica y comercial internacional. Asimismo, será responsable de las áreas dentro de las funciones del ministerio y podrá actuar en nombre del jefe del equipo cuando sea autorizado.



Cuando sea necesario, y a propuesta del jefe de la delegación, el primer ministro podrá decidir la incorporación de representantes de otros ministerios, sectores y organismos relevantes.



Grupos técnicos de negociación



Los grupos técnicos de negociación se establecerán según las necesidades de cada tratado o acuerdo comercial internacional y estarán integrados por funcionarios de los ministerios y sectores pertinentes, pudiendo incluir expertos consultores cuando sea necesario.



Las entidades participantes deberán designar negociadores experimentados con conocimiento profundo de sus áreas, con el fin de garantizar la calidad, eficacia y coherencia del proceso de negociación./.

VNA