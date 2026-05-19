Ciudades inteligentes abren nuevo espacio de crecimiento en Vietnam

Hanoi (VNA) - El desarrollo urbano inteligente se perfila como uno de los principales motores para mejorar la productividad, ampliar el espacio económico y promover la transformación digital nacional, con el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Más allá de la simple aplicación de tecnología, este modelo aspira a generar nuevas formas de gestión, optimizar el uso de los recursos y crear polos de crecimiento basados en datos y la innovación.



Actualmente, las áreas urbanas contribuyen aproximadamente al 70% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, el rápido ritmo de urbanización también ejerce una fuerte presión sobre el transporte, el medio ambiente, la energía y la gestión poblacional.



De acuerdo con expertos, si el desarrollo continúa bajo el modelo tradicional, el espacio de crecimiento urbano se irá reduciendo progresivamente.



El exdirector del Instituto de Economía de Vietnam, Tran Dinh Thien, señaló que para alcanzar objetivos de alto crecimiento, el país debe generar nuevos espacios de desarrollo sustentados en la tecnología y la innovación.



En este sentido, afirmó que las zonas urbanas se están consolidando como centros clave de datos, conocimiento y productividad laboral.



“Las ciudades inteligentes no consisten únicamente en la incorporación de tecnología, sino en un cambio del modelo de crecimiento, pasando a una gestión urbana basada en datos y una gobernanza moderna”, explicó.



Uno de los requisitos fundamentales establecidos en la Resolución 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital es la estandarización de la infraestructura digital y el desarrollo de datos nacionales, considerado un prerrequisito para el desarrollo integral y sostenible de las ciudades inteligentes.



En 2026, el Ministerio de Ciencia y Tecnología continuará impulsando la estandarización de áreas clave de la economía digital. Está previsto el desarrollo de 53 nuevas normas centradas en datos y centros de datos, servicios públicos en línea, modelos de datos urbanos, transacciones electrónicas y seguridad de la información.



En particular, el conjunto de estándares para ciudades inteligentes tendrá un peso significativo, incluyendo normas sobre intercambio de datos, seguridad de la información e infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación.



Según los expertos, la estandarización de datos permitirá evitar el desarrollo fragmentado y la falta de conectividad entre localidades.



En esta línea, Vo Tri Thanh, jefe del Instituto de Investigación Estratégica de Marcas y Competencia, subrayó que la principal ventaja de las ciudades inteligentes reside en su capacidad para conectar y aprovechar los datos con el fin de mejorar la eficiencia de la gobernanza.



En la economía digital, añadió, los datos constituyen el nuevo recurso estratégico, y aquellas ciudades que logren gestionarlos mejor contarán con una mayor ventaja competitiva.



Los especialistas coinciden en que, si la infraestructura de transporte es la “columna vertebral” de las ciudades tradicionales, la infraestructura digital y de datos representa el “centro neurálgico” de las ciudades inteligentes. Desde el transporte y el medio ambiente hasta la planificación urbana y los servicios públicos, todo debe estar interconectado en una plataforma de datos unificada que respalde la gestión y la toma de decisiones.



A finales de 2025, el Ministerio de Construcción lanzó el Portal Nacional de Información sobre Ciudades Inteligentes, disponible en la dirección smartcities.gov.vn, con el objetivo de apoyar la gestión, el seguimiento y la promoción de la transformación digital urbana en todo el país.



Le Hoang Trung, subdirector del Departamento de Desarrollo Urbano del Ministerio de Construcción, indicó que este sistema se convertirá en una plataforma central de datos a nivel nacional, desempeñando un papel clave en la conexión e integración de las fuentes de datos urbanos.



El sistema ha sido diseñado para ser abierto, estar sincronizado con los sistemas de información estatales, apoyar la toma de decisiones basada en datos y fomentar las asociaciones público-privadas, detalló.



Pese a los avances iniciales, el desarrollo de ciudades inteligentes en Vietnam aún enfrenta numerosos desafíos, como la dispersión de datos, la falta de conectividad, mecanismos limitados de coordinación intersectorial y la escasez de recursos humanos altamente calificados.



Para superar estos cuellos de botella, el Ministerio de Construcción propuso al Gobierno la emisión del Decreto 269/2025/ND-CP sobre el desarrollo de ciudades inteligentes. Este establece normas para la estandarización de la infraestructura digital, la infraestructura técnica y los datos, con el objetivo de garantizar la coherencia, la interoperabilidad y la conectividad entre sistemas.



Se trata de un fundamento clave para evitar que cada localidad desarrolle sistemas aislados, lo que implicaría desperdicio de recursos y dificultades para la expansión futura. Asimismo, se considera un espacio estratégico para que Vietnam impulse nuevos polos de crecimiento, eleve la productividad laboral y avance hacia su objetivo de crecimiento económico de dos dígitos en la era digital./.

VNA