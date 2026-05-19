LG Energy Solution y Honda apuntan al mercado de motocicletas eléctricas en Vietnam

Seúl (VNA)- La empresa LG Energy Solution, de Corea del Sur, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento (MOU) con Honda y la ciudad de Hanoi para cooperar en la construcción de un sistema público de estaciones de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas.



Según LG Energy Solution, las tres partes acordaron desplegar estaciones de intercambio en el centro de Hanoi, desarrollar estándares unificados de baterías y sistemas de gestión de seguridad, así como establecer un modelo de negocio basado en plataformas para motocicletas eléctricas.



El proyecto piloto comenzará en el tercer trimestre de este año, con la instalación prevista de unas 50 estaciones en zonas clave de la ciudad y la puesta en operación de aproximadamente 500 motocicletas eléctricas.



LG Energy Solution suministrará baterías cilíndricas estándar 2170, además de encargarse de los sistemas de gestión de seguridad, la operación de las estaciones de intercambio y las soluciones operativas, incluyendo la gestión del ciclo de vida de las baterías.



Por su parte, Honda será responsable del suministro de paquetes de baterías, equipos de intercambio y motocicletas eléctricas, mientras que las autoridades de Hanoi apoyarán con políticas, licencias y coordinación local.



El acuerdo se produce en un contexto en el que Vietnam impulsa la electrificación del transporte de dos ruedas. Según el plan, a partir de julio de este año Hanoi comenzará a restringir progresivamente las motocicletas con motor de combustión interna por franjas horarias y zonas, con vistas a ampliar estas medidas hasta 2030.



Vietnam es actualmente uno de los mayores mercados de motocicletas del mundo, aunque la proporción de vehículos eléctricos sigue siendo limitada. Según el Comité Nacional de Seguridad Vial, en 2025 había cerca de 80 millones de motocicletas en circulación, de las cuales solo alrededor de 3,2 millones eran eléctricas, equivalente al 4%.



Honda mantiene una posición dominante en el mercado vietnamita. De acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam, la empresa representó aproximadamente el 86% de la cuota de mercado en 2025.



LG Energy Solution destacó que Vietnam es un mercado clave en la transición hacia la movilidad eléctrica en la región, y reafirmó su compromiso de contribuir al desarrollo de una infraestructura de transporte más sostenible mediante tecnologías de baterías seguras, duraderas y de alto rendimiento./.

VNA