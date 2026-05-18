Economía

Vietnam distribuirá oficialmente gasolina biológica E10 a partir del 1 de junio

Vietnam iniciará la distribución nacional de gasolina E10 desde el 1 de junio de 2026 para impulsar la transición energética.

El biocombustible E10 se vende en la gasolinera Tran Phu, en el barrio de Nghia Lo, provincia de Quang Ngai. (Foto: VNA)
El biocombustible E10 se vende en la gasolinera Tran Phu, en el barrio de Nghia Lo, provincia de Quang Ngai. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- A partir del 1 de junio de 2026, la gasolina biológica E10 se distribuirá oficialmente en Vietnam, de acuerdo con la hoja de ruta establecida por el Ministerio de Industria y Comercio.

La medida representa un paso importante en la estrategia de transición energética del país, orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, fomentar el uso de energías más respetuosas con el medio ambiente y avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

Con este fin, la Agencia para la Supervisión y el Desarrollo del Mercado Interno, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, emitió un documento en el que solicita a los mayoristas y empresas distribuidoras de combustibles acelerar la preparación del suministro, los sistemas de mezcla, la infraestructura y la red de venta minorista para garantizar la implementación sincronizada de la gasolina E10 en todo el país a partir de la fecha prevista.

Según la Circular 50/2025/TT-BCT, a partir del 1 de junio de 2026 la gasolina sin plomo deberá mezclarse para convertirse en gasolina E10 y utilizarse en motores de combustión en todo Vietnam. Mientras tanto, la gasolina E5 RON 92 continuará comercializándose hasta finales de 2030.

La gasolina biológica E10 está compuesta por un 10% de etanol y un 90% de gasolina convencional. Según el Ministerio de Industria y Comercio, el etanol se produce principalmente a partir de yuca seca, melaza y subproductos agrícolas. Gracias a su elevado índice de octanaje, este componente mejora la resistencia a la detonación y favorece una combustión más completa, lo que contribuye a optimizar el rendimiento del motor, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

El uso de la gasolina E10 no requiere ajustes técnicos al sustituir la gasolina convencional. En los vehículos fabricados después de 1993, los materiales del sistema de combustible ya han sido adaptados para resistir la presencia de alcohol, por lo que el impacto del etanol es prácticamente insignificante.

Para garantizar el suministro, el Ministerio de Industria y Comercio exige a las empresas elaborar con prontitud planes de implementación, negociar y suscribir contratos de compraventa de gasolina E10, y coordinar con su red de agentes y estaciones minoristas para acondicionar adecuadamente los tanques de almacenamiento, los surtidores y demás condiciones técnicas necesarias.

Asimismo, las compañías tienen prohibido interrumpir el abastecimiento en cualquier punto del sistema y deberán informar oportunamente a las autoridades competentes si se presentan dificultades durante el proceso de implementación.

Paralelamente, el Ministerio coordina con otros organismos para preparar un proyecto de resolución que permita a los mayoristas contratar servicios de prueba de calidad de combustibles con entidades acreditadas, con el fin de completar los expedientes necesarios para la expedición de certificados de registro de las instalaciones de mezcla.

En varias localidades como Lam Dong y Can Tho, las empresas han mejorado de forma proactiva sus instalaciones, limpiado los tanques de almacenamiento y verificado la calidad del combustible antes de iniciar la comercialización de la gasolina E10. Según los registros, las ventas se mantienen estables, el flujo de clientes continúa siendo constante y un número creciente de consumidores manifiesta confianza en el uso de este nuevo tipo de combustible.

La acogida positiva de la gasolina E10 desde su etapa inicial refleja que los consumidores se están adaptando gradualmente a la tendencia del uso de biocombustibles, lo que crea una base favorable para el proceso de transición energética en Vietnam./.

VNA
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