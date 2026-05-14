Vietnam: Gasolina biológica está lista para llegar al mercado

Hanoi (VNA)- Varias distribuidoras de combustible se adelantaron a la hoja de ruta oficial y comenzaron simultáneamente a comercializar gasolina biológica E10 en sus sistemas, asegurando estar listas para abastecer al mercado vietnamita.



PVOil comenzará a vender gasolina E10 a partir del 15 de mayo en cerca de mil estaciones de servicio, adelantándose medio mes al calendario general. Al mismo tiempo, PVOil Sai Gon dejó de comercializar gasolina mineral RON 95-III y la sustituyó por E10 RON 95-III.



Tras una fase piloto realizada en Hanoi y Hai Phong desde agosto de 2025, la E10 RON 95-III recibió evaluaciones positivas, cumpliendo los estándares técnicos y mostrando un funcionamiento estable. En Ciudad Ho Chi Minh, las estaciones de Petrolimex ya exhiben de manera generalizada los precios de la E10, señal de que el producto está ampliando rápidamente su presencia en el mercado.



Desde las 00:00 horas del 13 de mayo, Petrolimex fijó el precio de la E10 RON 95-V en 24.630 dongs por litro en la zona 1 y 25.120 dongs en la zona 2. Por su parte, la E10 RON 95-III se vende a 23.730 y 24.200 dongs por litro respectivamente, entre 620 y 630 VND más barata que la gasolina mineral equivalente.



Las empresas señalaron que ya han preparado la infraestructura necesaria, modernizando los sistemas de mezcla en el depósito general de Nha Be y elaborando planes detallados de transición para toda la red minorista.



Van Tan Phung, presidente del Consejo de Administración de empresa de petróleo y gas Dong Nai, dijo que el sistema distribuidor de entidad comercializará de forma paralela E10 y gasolina mineral hasta el 30 de mayo; posteriormente, dejará de vender gasolina convencional a partir del 1 de junio conforme al cronograma establecido. El hecho de no requerir la limpieza completa de los depósitos permitirá reducir significativamente los costos operativos de las estaciones.



La Corporación Petrolera de Vietnam (PVOil) también ha modernizado sus depósitos, líneas de mezcla y sistemas de tuberías, asegurando tanto el suministro nacional e importado de etanol como el abastecimiento de gasolina base procedente de refinerías. La capacidad de producción de E10 podría alcanzar los cuatro millones de metros cúbicos anuales hacia finales de este año, contribuyendo así a la estabilidad del mercado.



Los consumidores han comenzado a probar la E10 y, en general, consideran que no existen diferencias importantes respecto a la gasolina convencional RON95-III, por lo que están dispuestos a utilizarla siempre que resulte práctica. Sin embargo, sigue predominando una actitud de cautela y observación, especialmente porque la diferencia de precio actual, de alrededor del 2,5 %, todavía no se percibe como suficientemente atractiva.



Muchos usuarios opinan que la E10 debería ser considerablemente más barata, entre 1.000 y 1.500 VND menos por litro, para incentivar realmente el cambio de hábito. Para las familias que utilizan varias motocicletas, el ahorro actual aún no resulta significativo.



Expertos y empresas coinciden en que, además de los beneficios medioambientales, los factores decisivos siguen siendo el precio y la confianza de los consumidores. Consideran necesario reforzar las campañas de comunicación sobre la compatibilidad de la E10, especialmente con motocicletas y vehículos antiguos, así como ofrecer instrucciones de uso claras.



Especialistas del sector proponen aplicar políticas de apoyo para impulsar el consumo de E10 durante la fase inicial, incluyendo reducciones fiscales, apoyo crediticio, disminución de costos logísticos y aumento de la capacidad de almacenamiento para estabilizar el suministro. Asimismo, sugieren mantener temporalmente la coexistencia entre gasolina convencional y biológica para facilitar la adaptación de la población.



La transición hacia combustibles biológicos se considera una tendencia inevitable en un contexto marcado por el agotamiento progresivo de los combustibles fósiles y la creciente presión para reducir las emisiones contaminantes. No obstante, para que la E10 logre una adopción masiva, serán necesarias políticas más sólidas y coordinadas, así como precios más competitivos que permitan consolidar nuevos hábitos de consumo y acelerar la transición energética./.