Inflación en Singapur se acelera por alza de precios de gasolina

Singapur (VNA)- La inflación en Singapur repuntó en marzo de 2026, impulsada principalmente por el aumento de los precios de los combustibles y los productos minoristas en medio de las tensiones geopolíticas.



Según un comunicado conjunto publicado el 23 de abril por la Autoridad Monetaria de Singapur y el Ministerio de Comercio e Industria, la inflación general aumentó al 1,8% interanual, frente al 1,2% de febrero.



La inflación subyacente, que excluye la vivienda y el transporte privado para reflejar mejor los gastos de los hogares, subió ligeramente al 1,7% desde el 1,4%.



Este aumento se debió principalmente a los costes del transporte privado, donde la inflación se disparó del 2,4% al 6,6% a medida que los precios de los combustibles subían en medio de las tensiones en Medio Oriente, lo que impulsó al alza los precios mundiales de la energía.



La inflación de los productos minoristas y otros bienes también se aceleró al 1,8% desde el 0,6%, principalmente debido al aumento de los precios del alcohol, el tabaco, la ropa y el calzado.



La inflación de los servicios subió ligeramente al 2,1% desde el 2%, lo que refleja el aumento de los costes del transporte puerta a puerta y las telecomunicaciones.



Mientras tanto, la inflación de los alimentos se mantuvo sin cambios en el 0,6%, mientras que los precios de la electricidad y el gas cayeron un 4,3% interanual.



Sin embargo, las autoridades advirtieron que es probable que los precios de la electricidad vuelvan a subir a partir del segundo trimestre de 2026, a medida que las tarifas se ajusten a las fluctuaciones de los precios mundiales del gas.



Anteriormente, el 14 de abril, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) elevó sus previsiones de inflación para 2026, tanto para la inflación general como para la subyacente, a un rango de entre el 1,5% y el 2,5%, frente al rango anterior del 1% al 2%, en un contexto de aumento de los precios del petróleo y el gas vinculado a las tensiones en Medio Oriente./.

VNA