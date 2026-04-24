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Singapur bloquea seis sitios web que suplantan la identidad de medios de comunicación

Las autoridades singapurenses han bloqueado el acceso a seis sitios web fraudulentos tras descubrir que eran operados por agentes extranjeros y que podrían utilizarse en campañas de desinformación contra Singapur.

Foto de ilustración. (Fuente: CNA)
Foto de ilustración. (Fuente: CNA)

Singapur (VNA)- Las autoridades singapurenses han bloqueado el acceso a seis sitios web fraudulentos tras descubrir que eran operados por agentes extranjeros y que podrían utilizarse en campañas de desinformación contra Singapur.

Un comunicado conjunto emitido el 23 de abril por el Ministerio del Interior y la Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación e Información (IMDA) indicó que los sitios web se hacían pasar por sitios web singapurenses mediante la suplantación de identidad o el uso de términos asociados al país en su nombre de dominio.

Durante las elecciones generales de 2025, cuatro de ellos publicaron noticias relacionadas con las elecciones durante los diez días previos a los comicios del 3 de mayo, según el comunicado.

Cabe destacar que la mayoría de estos sitios web solo se activaron después de la convocatoria electoral del 15 de abril de 2025.

El Ministerio del Interior afirmó que el nivel de exposición a estos seis sitios web en Singapur se consideró bajo y que, hasta la fecha, ninguno de ellos se ha utilizado en una campaña de desinformación contra Singapur.

Sin embargo, los sitios web están asociados a redes de sitios web falsos que, según informes, han llevado a cabo campañas similares, así como campañas de influencia en otros países, y podrían ser utilizados por agentes extranjeros para atacar a Singapur.

Cinco de los sitios están asociados a una red de sitios web de noticias falsos, señalados por el Grupo de Análisis de Amenazas de Google y Mandiant, la filial de ciberseguridad de Google, según informaron las autoridades en su comunicado. Fueron detectados por su falta de autenticidad y por difundir información errónea y desinformación.

El Ministerio del Interior indicó que los seis sitios web falsificados fueron detectados entre 2024 y 2025 mediante su monitoreo regular. Los sitios web fueron rediseñados en junio de 2025, permaneciendo inaccesibles durante algunos días antes de volver a estar disponibles con una apariencia diferente.

Esta no es la primera vez que Singapur bloquea este tipo de sitios web en virtud de la Ley de Radiodifusión. En 2024, el Gobierno bloqueó 10 sitios web que también imitaban publicaciones de noticias./.

VNA
#Singapur #sitios web fraudulentos
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