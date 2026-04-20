Estados Unidos, Filipinas y Japón inician ejercicios militares conjuntos Balikatan

Hanoi (VNA) – Miles de tropas de Estados Unidos y Filipinas, a las que por primera vez se han sumado fuerzas japonesas, comenzaron hoy los ejercicios militares anuales Balikatan (“Hombro con hombro”), que se prolongarán durante 19 días.



Los ejercicios incluyen maniobras con fuego real en el norte de Filipinas, así como en una provincia con vista al Mar del Este. Según el portavoz militar filipino, el coronel Dennis Hernandez, Japón ha desplegado 1.400 soldados, que tienen previsto utilizar misiles de crucero Tipo 88 para atacar un barco objetivo frente a Paoay, en el norte del país.



Más de 17.000 efectivos de las fuerzas terrestres, aéreas y navales participan en las maniobras, una cifra similar a la del año pasado. Los ejercicios también incluyen contingentes de Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá.



Antes de la ceremonia de apertura, el portavoz del ejercicio por parte de Estados Unidos, el coronel Robert Bunn, describió Balikatan como una oportunidad para demostrar la sólida alianza entre Estados Unidos y Filipinas, así como su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto./.

VNA