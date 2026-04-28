Vietnam destaca la importancia de UNCLOS 1982 en Debate de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de ONU

Nueva York (VNA) – La viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Thi Thu Hang, participó e intervino en el Debate Abierto de Alto Nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sobre “La seguridad y protección de las vías navegables en el ámbito marítimo”, celebrado en la tarde del 27 de abril (hora local).



La vicecanciller manifestó su profunda preocupación por la creciente complejidad de la seguridad marítima en rutas estratégicas, especialmente en el Estrecho de Ormuz.



Advirtió que estas tensiones amenazan la paz y la estabilidad internacionales, afectan directamente a las cadenas de suministro globales y repercuten en el desarrollo económico de numerosos países, en particular los en desarrollo. Asimismo, subrayó las implicaciones humanitarias, sobre todo para los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz y sus tripulaciones.



La viceministra reafirmó que la libertad de navegación y sobrevuelo, incluido el derecho a un tránsito seguro, continuo y sin obstáculos por los estrechos internacionales, debe respetarse conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, que establece un marco jurídico integral para todas las actividades en mares y océanos.



Vietnam instó a los Estados miembros a interpretar y aplicar la Convención de manera coherente y de buena fe, evitando enfoques selectivos, y recordó que los derechos y las obligaciones son inseparables.

En el evento. (Fuente: VNA)





Asimismo, enfatizó que todas las controversias deben resolverse por medios pacíficos, con base en el derecho internacional y la Carta de la ONU, respetando plenamente la soberanía y la integridad territorial. Vietnam exhortó a las partes implicadas a actuar con moderación, abstenerse de acciones unilaterales que puedan agravar las tensiones y respaldar el diálogo y los esfuerzos diplomáticos para fomentar la confianza y alcanzar soluciones duraderas.



La representante vietnamita también destacó el papel clave del Consejo de Seguridad de la ONU y de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional en la promoción del respeto al derecho internacional y la garantía de la seguridad marítima. Asimismo, valoró positivamente las iniciativas regionales, en línea con el Capítulo VIII de la Carta de la ONU, que promueven el diálogo, la confianza y las soluciones pacíficas.



En su intervención, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la seguridad marítima mundial se está convirtiendo en una prueba para el orden internacional, ante amenazas persistentes como la piratería, el terrorismo, la competencia geopolítica y las acciones que obstaculizan la libertad de navegación.



Llamó a garantizar la seguridad de la gente de mar, restablecer el flujo marítimo sin trabas, respetar el derecho internacional y los derechos de navegación, y fomentar el diálogo, la moderación y la resolución pacífica de controversias.



La mayoría de los países participantes expresó su preocupación por los conflictos que interrumpen las principales rutas marítimas y coincidió en que garantizar la seguridad y la fluidez de estas vías es esencial para el comercio global, la energía, las cadenas de suministro y el crecimiento económico.



Asimismo, reiteraron la importancia de respetar el derecho internacional, proteger la libertad de navegación y sobrevuelo, y reforzar la cooperación, el intercambio de información y las capacidades en la aplicación del derecho marítimo para salvaguardar a los buques mercantes y sus tripulaciones./.