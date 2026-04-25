Internacional

Japón respalda el papel de Vietnam en conferencia sobre no proliferación nuclear

Japón apoyará a Vietnam en la conferencia del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en Nueva York para impulsar un mundo sin armas nucleares.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas, preside la primera reunión informal con los países miembros del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en Nueva York. (Fuente: VNA)
El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas, preside la primera reunión informal con los países miembros del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en Nueva York. (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) - Japón apoyará a Vietnam en su papel como presidente de la XI Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), prevista para celebrarse la próxima semana en Nueva York, Estados Unidos, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Motegi Toshimitsu.

Durante una rueda de prensa ordinaria celebrada la víspera en la capital japonesa, el canciller anunció que Tokio enviará a la vicecanciller Aya Kunimitsu para asistir al evento y participar en el debate general, con el objetivo de transmitir el mensaje del país a favor de la adhesión continua al TNP.

El Gobierno nipón considera que liderar los esfuerzos de la comunidad internacional hacia “un mundo sin armas nucleares” constituye una misión esencial, dado que Japón fue el único país que sufrió bombardeos atómicos en tiempos de guerra, reiteró.


Asimismo, subrayó que este compromiso resulta clave para mejorar el entorno de seguridad regional.


En este contexto, la delegación japonesa brindará el máximo respaldo a Vietnam en su calidad de presidente de la XI Conferencia del TNP, con miras a contribuir al éxito del evento.


De igual forma, Japón reforzará la coordinación en los mecanismos multilaterales que encabeza para promover el mantenimiento y fortalecimiento del tratado, al tiempo que intensificará la comunicación con la comunidad internacional sobre las devastadoras consecuencias de los bombardeos atómicos.


Ante la persistente brecha de posturas entre los Estados poseedores de armas nucleares y aquellos que no las poseen, Japón participará activamente en los esfuerzos destinados a reducir gradualmente esas diferencias, concluyó./.

VNA
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