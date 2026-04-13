Política

Vietnam destaca importancia del TNP en la seguridad global

El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, participó en un seminario internacional sobre el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en Viena, donde reafirmó que este documento sigue siendo la base de la arquitectura de seguridad internacional.

Vietnam destaca importancia del TNP en la seguridad global. (Foto: VNA)
Vietnam destaca importancia del TNP en la seguridad global. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, participó en un seminario internacional sobre el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en Viena, donde reafirmó que este documento sigue siendo la base de la arquitectura de seguridad internacional.

El evento, celebrado el 10 de abril, reunió a representantes de Estados miembros, organizaciones internacionales y expertos. Copatrocinado por las misiones de Austria, Kazajistán y Suiza, sirvió como plataforma de debate de cara a la XI Conferencia de Examen del TNP, prevista para finales de abril en Nueva York.

En su intervención, Thai Hoang destacó la necesidad de fortalecer la confianza entre los Estados miembros y mantener el equilibrio entre los tres pilares del tratado: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear.

Subrayó que el principio de consenso es fundamental para garantizar la legitimidad y la eficacia de la conferencia, e instó a los países a demostrar flexibilidad y un espíritu constructivo para lograr resultados sustantivos.

En cuanto a objetivos concretos, el embajador señaló la necesidad de promover medidas sustantivas en materia de desarme, aumentar la transparencia, reforzar la confianza y reducir los riesgos nucleares.

Respecto a la no proliferación, pidió preservar el papel de los mecanismos de salvaguardia, al tiempo que se garantiza el derecho de los Estados a acceder a la tecnología nuclear con fines pacíficos, siempre que se cumplan las normas de seguridad, protección y no proliferación.

Asimismo, propuso mejorar la eficacia del ciclo de revisión, perfeccionar los métodos de trabajo e incrementar la rendición de cuentas en la implementación de los compromisos.

En particular, Thai Hoang instó a los países participantes a abordar la Conferencia de Examen del TNP de 2026 con una mentalidad abierta, flexible y constructiva. Subrayó específicamente el papel y la responsabilidad de los Estados poseedores de armas nucleares, en especial los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, en el cumplimiento de sus compromisos, el fomento del diálogo y la facilitación de un consenso general.

Como presidente de la XI Conferencia de Examen del TNP, Vietnam está dispuesto a coordinarse estrechamente con todos los Estados miembros, promoviendo un proceso de consultas amplio, transparente e inclusivo para asegurar un resultado positivo que refuerce aún más el papel del TNP en la paz y la seguridad globales, afirmó.

Durante los debates, los participantes coincidieron en que el actual contexto internacional plantea importantes desafíos al sistema de no proliferación nuclear y control de armamentos. Entre los problemas señalados figuran la disminución de la confianza mutua, el aumento de las tensiones geopolíticas y los riesgos emergentes para la seguridad de las instalaciones nucleares.

Muchos asistentes destacaron que la Conferencia de Examen del TNP reviste especial importancia, por lo que instaron a los países a promover el diálogo, reforzar la cooperación y trabajar hacia un documento final equilibrado, sustantivo y viable.

También subrayaron el papel central del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la promoción del uso pacífico de la energía nuclear, la garantía de la seguridad nuclear y la plena aplicación de los mecanismos de salvaguardia para reforzar la confianza entre las naciones.

El seminario también puso de relieve la necesidad de aumentar la cooperación técnica para ayudar a los países en desarrollo a acceder a la tecnología nuclear con fines pacíficos./.

VNA
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