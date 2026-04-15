Vietnam impulsa cooperación legislativa con China durante visita de su líder

Beijing (VNA) - En el marco de su visita de Estado a China, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió hoy en Beijing con Zhao Leji, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunsita de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN).

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron información sobre la situación de cada Partido y país, así como sobre el funcionamiento de sus respectivos órganos legislativos, y expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales y los avances en la cooperación parlamentaria.

To Lam destacó que esta es su primera visita a China en su nuevo cargo y subrayó que responde a la política constante de Vietnam de otorgar alta prioridad a las relaciones con el país vecino. Señaló además que el objetivo es, junto con los dirigentes chinos, elevar la vinculación estratégica en una nueva etapa de desarrollo.

El líder vietnamita felicitó a China por sus logros recientes, valoró sus avances en la construcción del Estado de derecho socialista y la democracia popular integral, y expresó su confianza en la implementación efectiva del XV Plan Quinquenal orientado a un crecimiento de mayor calidad.

Encuentro entre el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y Zhao Leji, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunsita de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. (Foto: VNA)

Por su parte, Zhao Leji dio la bienvenida a la visita, destacando su relevancia tras la reciente consolidación del liderazgo estatal vietnamita. También felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso del Partido Comunista y el primer período de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura.

Subrayó que ambos países comparten similitudes en su sistema político, modelo de desarrollo y tradiciones culturales, y reiteró el firme apoyo de China a Vietnam en su proceso de construcción socialista acorde con sus condiciones.

Ambos dirigentes coincidieron en la importancia de fortalecer la construcción institucional y la labor legislativa, y acordaron profundizar la cooperación entre sus órganos parlamentarios.

To Lam propuso continuar implementando de manera efectiva el mecanismo del Comité de Cooperación entre ambos parlamentos, intensificar el intercambio de delegaciones a todos los niveles -especialmente entre localidades fronterizas- y ampliar la colaboración entre comisiones especializadas, grupos parlamentarios de amistad, diputadas y jóvenes legisladores, así como reforzar el respaldo mutuo en foros interparlamentarios regionales e internacionales.

Asimismo, el dirigente vietnamita subrayó el papel de los órganos legislativos en la elaboración de leyes y la supervisión, con vistas a ampliar y mejorar la cooperación sustantiva en ámbitos clave como diplomacia, defensa, seguridad, comercio, inversión y turismo.

En este contexto, abogó por promover un comercio más equilibrado, avanzar hacia una mayor integración en cadenas de suministro y producción, fortalecer la conectividad en infraestructuras -incluidos proyectos ferroviarios con mecanismos específicos-, garantizar la seguridad energética y convertir la ciencia y la tecnología en un nuevo motor de cooperación.

Ambas partes destacaron también el papel de los órganos representativos en la promoción del entendimiento mutuo entre sus pueblos, así como la necesidad de gestionar y resolver adecuadamente las diferencias en el mar conforme al derecho internacional, contribuyendo a mantener un entorno de paz y estabilidad.

Zhao Leji expresó su respaldo a las propuestas vietnamitas y afirmó que la APN de China está dispuesta a intensificar los intercambios y la cooperación práctica con la Asamblea Nacional de Vietnam. Asimismo, invitó al presidente del órgano legislativo vietnamita, Tran Thanh Man, a visitar China y copresidir la segunda reunión del Comité de Cooperación entre ambos parlamentos.

En la ocasión, Zhao Leji también presentó a To Lam varios proyectos legislativos recientes de China, entre ellos el Código de Medio Ambiente Ecológico, la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico y la Ley de Planificación del Desarrollo Nacional./.