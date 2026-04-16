Dirigente parlamentario vietnamita se reúne con presidente de Turquía

Estambul (VNA) En el marco de su participación en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-152) y de diversas actividades bilaterales en Turquía, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



Durante la reunión, Tran Thanh Man felicitó a Turquía por sus logros de desarrollo y valoró su creciente papel y posición en la escena internacional, especialmente al acoger importantes eventos en 2026, entre ellos la UIP-152.

Por su parte, Recep Tayyip Erdogan reafirmó que Turquía concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y expresó su deseo de elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel.



En coincidencia con el mandatario turco, el dirigente parlamentario vietnamita subrayó que, tras casi 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos entre Vietnam y Turquía han alcanzado una nueva etapa más estratégica, por lo que consideró necesario elevarlos a la altura de su potencial y perspectivas.



Con el objetivo de impulsar una cooperación más sólida y sustantiva en la nueva etapa, ambas partes acordaron reforzar la confianza política, organizar próximamente la reunión del Comité Mixto y aprovechar condiciones favorables como los vuelos directos y los visados electrónicos para facilitar la conexión empresarial, así como la cooperación en comercio, inversión, turismo e intercambios pueblo a pueblo.



Ambos líderes destacaron el amplio margen de cooperación existente y coincidieron en que la economía, el comercio y la inversión deben constituir pilares fundamentales, creando condiciones propicias para elevar el intercambio comercial bilateral a cuatro mil millones de dólares y alentando a las empresas turcas a invertir en Vietnam.



En un ambiente cordial y abierto, las dos partes acordaron mantener los intercambios de alto nivel y aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes, con miras a profundizar la amistad y la colaboración multifacética entre Vietnam y Turquía en el futuro.



En esta ocasión, Tran Thanh Man transmitió la invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, al presidente Erdogan para realizar una visita a Vietnam en el futuro próximo, invitación que el mandatario turco aceptó con agrado./.

VNA