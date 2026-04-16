Medios chinos destacan importancia de visita del máximo dirigente vietnamita

Beijing (VNA) - Importantes medios de comunicación chinos como CCTV, Xinhua, el Diario del Pueblo y China Daily han informado de manera simultánea, activa y exhaustiva sobre las conversaciones y encuentros del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, con los líderes del país esteasiático.

Según la agencia noticiosa Xinhua, en la conversación sostenida en la mañana del 15 de abril, el secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Comité Central del PCV encabezado por To Lam, Vietnam continuará avanzando con firmeza en el camino al socialismo.

El líder chino afirmó que, independientemente de la evolución de la situación internacional, China considera a Vietnam una prioridad en su política diplomática de vecindad y seguirá promoviendo la cooperación estratégica integral de alta calidad bajo el marco de los “6 más”: mayor nivel de confianza política, una alianza más sustantiva en defensa y seguridad, una cooperación más profunda, una base social más sólida, una coordinación multilateral más estrecha y un mejor control y gestión de las diferencias.

Por su parte, China Daily destacó que Xi Jinping subrayó la necesidad de potenciar el papel especial del canal del Partido, reforzar los intercambios de alto nivel, consolidar la confianza política y aprovechar de forma eficaz el mecanismo de diálogo estratégico “3+3” entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública de ambos países.

Un artículo publicado en Xinhua (Foto: VNA)

El Diario del Pueblo informó que, durante un encuentro con jóvenes de ambos países en el programa “Viaje rojo de investigación y estudio”, Xi Jinping señaló que la juventud constituye una fuerza clave para el desarrollo y el progreso social, así como la sucesora de la causa de ambos partidos y naciones. Asimismo, expresó su deseo de que los jóvenes de Vietnam y China continúen estrechando lazos y apoyándose mutuamente, de modo que la amistad de “camaradería y hermandad” siga fortaleciéndose.

En cuanto a la reunión entre To Lam y el primer ministro chino Li Qiang, CCTV y Xinhua citaron al jefe de Gobierno chino señalando la disposición de su país a intensificar la conexión de las estrategias de desarrollo, impulsando la interconexión de infraestructuras como ferrocarriles de vía estándar, autopistas y pasos fronterizos inteligentes.

Li Qiang añadió que ambas partes deben ampliar el comercio y la inversión bidireccional, mejorar la calidad de la cooperación y generar nuevos puntos de crecimiento en áreas como la inteligencia artificial, las nuevas energías y los minerales críticos. También destacó la coordinación para organizar eficazmente las actividades en el marco del Año de Cooperación Turística China-Vietnam.

Los medios chinos informaron igualmente que, durante su reunión con To Lam, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, calificó las conversaciones entre los máximos dirigentes de ambos países como sinceras, amistosas y de resultados significativos, que orientan el futuro de las relaciones bilaterales.

Subrayó además la necesidad de implementar plenamente los consensos alcanzados por los altos dirigentes, consolidar la confianza estratégica, impulsar la conectividad para el desarrollo y promover la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido Vietnam-China de importancia estratégica, de forma cada vez más profunda y sustancial./.