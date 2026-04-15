Sociedad

Mandatario vietnamita se reúne con familiares de figuras de la amistad Vietnam-China

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo un encuentro en Beijing con familiares de expertos y figuras históricas que fortalecieron la amistad Vietnam–China, destacando la cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa, sostiene un encuentro con familiares de generales, expertos y personalidades vinculadas a la amistad entre Vietnam y China. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa, sostiene un encuentro con familiares de generales, expertos y personalidades vinculadas a la amistad entre Vietnam y China. (Foto: VNA)

Beijing (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo la noche del 15 de abril en Beijing un encuentro con familiares de generales, expertos y personalidades que contribuyeron a la amistad entre ambas naciones, en el marco de su visita de Estado al país vecino.

En la reunión, el dirigente destacó el papel de los asesores y especialistas chinos que apoyaron a Vietnam durante las guerras por la independencia y la reunificación nacional, subrayando su solidaridad y contribución a importantes victorias de la revolución vietnamita.

Asimismo, reiteró el agradecimiento al Partido, el Estado y el pueblo chinos por la ayuda brindada a Vietnam tanto en recursos como en respaldo moral, calificándola de fundamental para la causa revolucionaria del país.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa, sostiene un encuentro con familiares de generales, expertos y personalidades vinculadas a la amistad entre Vietnam y China. (Foto: VNA)

Al referirse a las relaciones bilaterales, To Lam señaló que la cooperación entre ambos países mantiene un desarrollo sólido en diversos ámbitos. Los intercambios políticos de alto nivel continúan fortaleciéndose; la cooperación en defensa y seguridad avanza de manera más sustancial; y los vínculos económicos, comerciales, de inversión y conectividad registran progresos.

China se mantiene como el principal socio comercial de Vietnam, mientras que Vietnam ocupa el cuarto lugar entre los socios comerciales de China a nivel mundial. En paralelo, la cooperación entre localidades y los intercambios entre pueblos siguen ampliándose.

El líder vietnamita reafirmó que el desarrollo de los lazos con China constituye una prioridad estratégica y constante en la política exterior de Vietnam, en el contexto de la asociación de cooperación estratégica integral y la construcción de una comunidad de futuro compartido.

En la ocasión, To Lam también valoró el papel de los familiares de estas personalidades como testigos de la historia de amistad bilateral y expresó su deseo de que continúen preservando y promoviendo esta tradición en las nuevas generaciones./.

VNA
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