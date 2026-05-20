Sociedad

Vietnam otorgará ayudas económicas a mujeres que tengan dos hijos antes de los 35 años

Vietnam otorgará desde 2027 ayudas de hasta dos millones de dongs a mujeres que tengan dos hijos antes de los 35 años y ampliará el acceso gratuito a pruebas prenatales y neonatales.

Una niña acompaña a su madre en la ceremonia de reconocimiento a familias ejemplares con dos hijas, organizada por la provincia de Hau Giang el 5 de enero de 2023. (Foto: VNA)
Una niña acompaña a su madre en la ceremonia de reconocimiento a familias ejemplares con dos hijas, organizada por la provincia de Hau Giang el 5 de enero de 2023. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Las mujeres vietnamitas que tengan dos hijos antes de cumplir los 35 años recibirán, a partir del 1 de enero de 2027, una ayuda económica mínima de dos millones de dongs (unos 76 dólares), según el Decreto 168/2026/ND-CP promulgado recientemente por el Gobierno para implementar varios artículos de la Ley de Población.

El beneficio también se aplicará a mujeres pertenecientes a minorías étnicas con muy baja población y a aquellas que den a luz en provincias y ciudades con tasas de natalidad inferiores al nivel de reemplazo.

La normativa establece que, en caso de que una persona pertenezca simultáneamente a varios grupos beneficiarios, solo podrá acceder a un único nivel de apoyo económico.

Las autoridades comunales y locales serán las encargadas de gestionar los pagos, utilizando la información del sistema nacional de registro de nacimientos, la base de datos nacional de población y la aplicación de identificación electrónica VNeID. La ayuda será entregada junto con el trámite de inscripción del nacimiento y estará financiada por los presupuestos locales.

El decreto también precisa las condiciones para acceder al permiso de maternidad en caso del nacimiento del segundo hijo, tanto para trabajadoras como para hombres cuyas esposas den a luz por segunda vez, de acuerdo con la legislación sobre población y seguridad social.

En paralelo, desde el 1 de julio de 2026, las mujeres embarazadas tendrán acceso gratuito a pruebas de detección prenatal para cuatro enfermedades congénitas básicas: síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau y talasemia.

Asimismo, los recién nacidos podrán someterse a pruebas de detección de cinco patologías: hipotiroidismo congénito, deficiencia de la enzima G6PD, hiperplasia suprarrenal congénita, sordera congénita y cardiopatías congénitas graves.

La ayuda financiera máxima será de 900 mil dongs por caso para las pruebas prenatales y de 600 mil dongs para las neonatales. Los fondos serán transferidos directamente a los centros médicos encargados de realizar los exámenes.

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, las políticas priorizarán de manera gratuita a mujeres embarazadas y recién nacidos de hogares pobres o vulnerables, personas bajo asistencia social y habitantes de zonas remotas, fronterizas e insulares.

Desde el 1 de enero de 2027, todas las mujeres embarazadas y los recién nacidos del país podrán acceder a este programa de apoyo financiado por el Estado, en el marco del Programa Nacional de Atención Sanitaria, Población y Desarrollo para el período 2026-2035./.

VNA
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Derechos Humanos

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