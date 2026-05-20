Hanoi (VNA)- Frente a los argumentos tergiversadores que presentan la política fiscal de Vietnam como una supuesta “recaudación abusiva”, la realidad de la gestión económica en los últimos años demuestra exactamente lo contrario.



Desde la reducción de cargas para pequeños negocios hasta la modernización administrativa y la construcción de un entorno transparente, las reformas impulsadas por el Estado reflejan claramente un espíritu orientado al desarrollo y no una política de “exprimir” a la población, como intentan hacer creer ciertas voces malintencionadas. Precisamente, la seriedad y dedicación en la reforma fiscal constituyen la respuesta más contundente frente a las campañas de desinformación sobre la política tributaria actual.



La verdad detrás de la acusación de “recaudación abusiva”



En cualquier país, la política fiscal constituye uno de los pilares fundamentales de la gobernanza nacional. Los impuestos no solo generan recursos para la inversión y la protección social, sino que también actúan como instrumento para regular la economía, garantizar la equidad y preservar la estabilidad social. En el caso de Vietnam, en un contexto de profunda integración internacional y acelerada transformación digital, la reforma del sistema tributario es una exigencia inevitable para responder a las nuevas dinámicas de desarrollo.



Sin embargo, este proceso de reforma se ha convertido en blanco de ataques por parte de fuerzas hostiles, organizaciones reaccionarias y oportunistas políticos, que intentan distorsionar la esencia de las políticas fiscales mediante expresiones incendiarias como “recaudación abusiva”, “asfixia a los pequeños comerciantes”, “control patrimonial de los ciudadanos” o “destrucción del sector privado”.



Tales discursos buscan explotar las inquietudes de ciertos sectores de la población ante las nuevas regulaciones para construir una imagen deformada de la gestión estatal.



Uno de los aspectos más manipulados recientemente ha sido la transición del sistema tributario de suma fija al mecanismo de autodeclaración y autopago, junto con la expansión de la factura electrónica. Los detractores presentan estas medidas como un supuesto endurecimiento de la gestión para “recaudar hasta el último centavo”, “llevar a la quiebra a los pequeños comerciantes” o “golpear a los vendedores minoristas”.



La realidad, sin embargo, demuestra que el antiguo sistema de impuesto de suma fija arrastraba numerosas limitaciones. La determinación manual de ingresos carecía de precisión y generaba desigualdades entre negocios de tamaño similar. En algunos casos, incluso abría espacios para pérdidas fiscales y prácticas negativas en la gestión administrativa.



Por ello, la transición hacia la autodeclaración mediante plataformas digitales responde a una tendencia inevitable de la administración moderna. Se trata, además, de un modelo aplicado ampliamente en numerosos países para aumentar la transparencia, reducir trámites burocráticos y otorgar mayor autonomía al contribuyente.



Más importante aún, la implementación en Vietnam no se ha realizado de manera rígida o impositiva, como afirman los argumentos distorsionados. Durante todo el proceso, las autoridades tributarias han organizado capacitaciones gratuitas, asistencia directa para el uso de aplicaciones digitales, orientación sobre declaraciones en línea y apoyo ante las dificultades surgidas durante la transición. La imagen de funcionarios fiscales recorriendo mercados y zonas comerciales para acompañar paso a paso a los pequeños comerciantes refleja claramente un espíritu de apoyo y cercanía con la ciudadanía.



Otra acusación recurrente sostiene que el Estado pretende “vaciar los bolsillos del pueblo” para aumentar la recaudación presupuestaria. Se trata de una visión simplista y sesgada que ignora la verdadera naturaleza de la política fiscal en la administración de un país.



En los últimos años, Vietnam ha aplicado múltiples medidas de apoyo a ciudadanos y empresas mediante políticas fiscales expansivas. Se han implementado prórrogas, reducciones y exenciones tributarias para respaldar la producción y los negocios, especialmente durante la recuperación económica posterior a la pandemia. Destaca particularmente el aumento del umbral de ingresos exentos de impuestos para pequeños negocios hasta los mil millones de VND (38,46 mil dólares) anuales, medida que ha creado un amplio margen para estabilizar operaciones y fomentar la reinversión.



Más del 80% de los ingresos del presupuesto estatal proviene de la recaudación tributaria, convirtiéndose en la base esencial para reinvertir en la sociedad. Gracias a esos recursos se han construido autopistas como la Norte-Sur, aeropuertos internacionales modernos, además de sistemas de salud, educación y programas sociales en regiones apartadas. Esa es la prueba más clara de que los recursos aportados por el pueblo regresan para beneficiar al propio pueblo.



El uso político de la política fiscal para fomentar la confrontación



Además de distorsionar las reformas tributarias dirigidas a pequeños negocios, ciertos sectores manipulan deliberadamente las políticas de control fiscal aplicadas al comercio electrónico y la economía digital.



El rápido crecimiento del comercio electrónico y las actividades económicas en plataformas digitales plantea nuevos desafíos regulatorios para todos los países, no únicamente para Vietnam.



Sin embargo, cuando las autoridades implementan medidas de control fiscal sobre transmisiones en vivo de ventas, plataformas digitales o comercio transfronterizo, algunos actores intentan presentar dichas acciones como una supuesta “violación de la privacidad” o un “control patrimonial de los ciudadanos”.



Se trata de argumentos sin fundamento que tergiversan deliberadamente los conceptos. En cualquier economía, toda actividad lucrativa debe cumplir obligaciones tributarias. Resultaría injustificable que trabajadores asalariados paguen impuestos de manera regular mientras individuos que generan miles de millones de VND mediante negocios en línea permanezcan al margen de sus responsabilidades fiscales.



La gestión tributaria del comercio electrónico busca, ante todo, garantizar una competencia justa entre el comercio tradicional y el digital; entre las empresas que cumplen la ley y quienes intentan evadir sus obligaciones financieras. Al mismo tiempo, el control de los flujos monetarios en plataformas digitales contribuye a combatir la falsificación, el contrabando y otras formas de fraude comercial que proliferan en el entorno virtual.



Debe subrayarse que la interconexión de datos y la coordinación administrativa se realizan conforme a la legislación vigente y bajo mecanismos claros de protección de información, muy lejos de las acusaciones sobre supuestas invasiones a la privacidad.



Las afirmaciones de que la nueva política fiscal “destruye” o “frena” la economía familiar chocan frontalmente con las cifras reales. Un sistema tributario transparente y equitativo no asfixia a los pequeños comerciantes; al contrario, actúa como plataforma para profesionalizar y fortalecer su desarrollo sostenible.



Según el Ministerio de Finanzas, el número de negocios familiares que se transforman en empresas formales registra un crecimiento notable. Si hasta finales de 2025 más de 3.200 hogares comerciales habían dado ese paso, solo en enero de 2026 casi mil negocios realizaron la transición, equivalente al 25% del total registrado durante todo 2025. Esto demuestra que las políticas de apoyo están generando un fuerte impulso para que los pequeños comerciantes amplíen sus actividades con mayor confianza.



Actualmente, el sector de pequeños comerciantes y economía familiar aporta cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera empleo para millones de trabajadores. La adopción de facturas electrónicas y la transparencia en los ingresos han permitido a miles de negocios acceder con mayor facilidad al crédito formal del sistema bancario.



En este contexto, la publicación del “Libro Blanco Tributario de Vietnam 2026” por parte del Ministerio de Finanzas representa una clara muestra de transparencia y responsabilidad institucional ante ciudadanos y empresas. El documento permite visualizar con claridad la orientación hacia un sistema tributario moderno, justo y transparente, centrado en el servicio a la población y al sector productivo.



En un escenario donde la desinformación en redes sociales se vuelve cada vez más sofisticada, la transparencia de datos y la claridad de las políticas constituyen la respuesta más eficaz frente a las campañas de manipulación. Se trata de una reafirmación contundente, respaldada por hechos y cifras, que desmonta las narrativas falsas destinadas a tergiversar la gestión tributaria.



Todos los intentos de sabotaje, aunque se disfracen bajo el discurso de “defender a los pobres” o “proteger la libertad económica”, no logran ocultar su verdadero objetivo político: sembrar desconfianza social, fomentar la confrontación entre ciudadanos y autoridades y obstaculizar el proceso de modernización del país. Pero la realidad no puede ser deformada mediante campañas extremistas de propaganda.



Una política correcta debe juzgarse por sus resultados concretos, por el desarrollo económico que genera y por los beneficios reales que la población recibe./.

VNA