Parlamento vietnamita debate elevar el mínimo exento de impuestos

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Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el proyecto de enmienda de cuatro leyes tributarias clave, en el marco de su primer período de sesiones de la XVI legislatura, con propuestas que apuntan a modernizar el sistema fiscal y adaptarlo a la evolución económica.

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Los legisladores coincidieron en la necesidad de construir un sistema tributario más flexible, transparente y equitativo, capaz de responder a las fluctuaciones del entorno económico, al tiempo que reduce la carga para ciudadanos y empresas y apoya los objetivos de crecimiento.

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Uno de los principales puntos de debate fue el umbral de ingresos exentos de impuestos. La propuesta plantea elevarlo a 1.000 millones de VND (unos 38.462 dólares), frente al nivel actual de 500 millones de VND (unos 19.231 dólares). La medida implicaría una reducción estimada de ingresos fiscales de alrededor de 7.000 millones de VND (unos 269.231 dólares).

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La mayoría de los diputados respaldó la idea de delegar en el Gobierno la definición de los umbrales concretos, con el fin de garantizar mayor flexibilidad en la gestión fiscal. No obstante, insistieron en que la ley debe establecer principios y límites claros para asegurar el control parlamentario.

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Algunos legisladores propusieron incluso un rango de referencia entre mil y 2 mil millones de VND (aproximadamente entre 38.462 y 76.924 dólares), que permita ajustes según la coyuntura económica. También señalaron la necesidad de incorporar criterios objetivos como el índice de precios al consumidor (IPC), el ingreso per cápita o el salario base.

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Durante el debate, se advirtió además sobre posibles riesgos de evasión, como la fragmentación de empresas para mantenerse por debajo del umbral impositivo, por lo que se propuso reforzar los mecanismos de control sobre entidades vinculadas y consolidación de ingresos.

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En relación con el sistema tributario, los diputados insistieron en garantizar la equidad entre trabajadores independientes y asalariados, así como en aclarar la tributación de las actividades en plataformas digitales. También subrayaron la importancia de simplificar los procedimientos administrativos para reducir los costos de cumplimiento, considerados una carga indirecta relevante.

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Respecto al impuesto especial sobre vehículos eléctricos, se apoyó mantener incentivos fiscales entre 2026 y 2031, aunque se recomendó diseñar una transición gradual en el aumento de tasas a partir de 2031 para evitar impactos bruscos en el mercado.

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El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que la propuesta de elevar el umbral a mil millones de VND ha sido cuidadosamente evaluada y se considera adecuada en el contexto actual. Además, de la reducción total de 7 mil millones de VND (unos 269.231 dólares), 4,8 mil millones de VND (184.615 dólares) corresponderían a hogares y trabajadores independiente, mientras que unos 2,1 mil millones de VND (80.769 dólares) afectarían a cerca de 256.000 pequeñas empresas, explicó.

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El proyecto de ley también contempla que el Gobierno determine los umbrales específicos en función de la evolución socioeconómica, garantizando un equilibrio entre intereses y reduciendo tanto los costos administrativos como los de cumplimiento. La iniciativa continúa en fase de perfeccionamiento y será presentada posteriormente a la Asamblea Nacional para su consideración y decisión final./.

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