Vietnam y Corea del Sur abren mercado para la carne de pollo procesada

Hanoi (VNA)- Vietnam y Corea del Sur firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en sanidad veterinaria y cuarentena animal, anunciando oficialmente la apertura del mercado para productos de carne de pollo procesada entre ambos países.



La rúbrica, a cargo del ministro vietnamita de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Viet Hung y la ministra de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur, Song Miryung, se efectuó en el marco de la visita de Estado al país indochino del presidente surcoreano Lee Jae Myung y su esposa Kim Hae Kyung.



Este acuerdo se considera un hito importante en la cooperación agrícola bilateral y abre un marco más estrecho de coordinación en materia de control sanitario animal.



Viet Hung señaló que, en una primera fase, cada país contará con dos empresas autorizadas para exportar carne de pollo procesada. Expresó su expectativa de que este paso inicial impulse la expansión del sector y atraiga a más empresas en el futuro.



“Esperamos que más empresas cumplan los requisitos para participar en la exportación, contribuyendo así a aumentar el valor de las ventas externas del sector ganadero y de procesamiento de alimentos”, subrayó.



Por parte de Corea del Sur, la ministra Song Miryung indicó que este logro es fruto de un proceso de negociaciones persistente y de una cooperación eficaz entre las agencias especializadas de ambos países, entre ellas el Departamento de Ganadería y Sanidad Veterinaria de Vietnam y la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur.



Según Song Miryung, en el futuro ambas partes seguirán manteniendo intercambios técnicos, especialmente en el ámbito de la cuarentena animal, para facilitar la apertura del mercado a otros productos como la carne de cerdo de Vietnam y la carne de res de Corea del Sur.



Para implementar eficazmente el memorando, Viet Hung afirmó que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordinará con las partes surcoreanas en tareas de inspección, evaluación y supervisión de la calidad de los productos.



Pawalit Ua-Amornwanit, director general de la empresa CP Vietnam, señaló que la autorización para exportar carne de pollo procesada a Corea del Sur demuestra la capacidad de producción y procesamiento de las empresas vietnamitas./.

VNA