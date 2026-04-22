Vietnam refuerza transporte ante alta demanda por festivos

Hanoi (VNA) - Las estaciones de autobuses y las empresas de transporte ferroviario y aéreo de Vietnam han planificado de forma anticipada la movilización de vehículos y la implementación de medidas operativas para atender la creciente demanda de desplazamientos durante los próximos días festivos.



Refuerzo de la capacidad de transporte



Especialistas señalan que la coincidencia de varias celebraciones -el Día de Conmemoración de los Reyes Hung (26-27 de abril), el Día de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo)- generará un flujo de pasajeros distinto al de otros periodos festivos.



Se prevé que parte de los viajeros combine las fechas para disfrutar de vacaciones más prolongadas, mientras otros optarán por desplazarse en distintos momentos, lo que contribuirá a distribuir de manera más uniforme el volumen de pasajeros y evitar picos de saturación en el sistema de transporte.



En este contexto, la empresa de autobuses de Hanoi ha elaborado planes para reforzar la disponibilidad de vehículos, garantizando la seguridad, el orden en las estaciones y la venta de billetes conforme a la normativa vigente. Asimismo, coordinará con el Centro de Operaciones de Autobuses de Hanoi el incremento de frecuencias, el control de tarifas y la supervisión del cumplimiento de las regulaciones, con sanciones estrictas en caso de infracciones, informó su director, Pham Manh Hung.



En la estación de autobuses de Giap Bat, el número de viajes diarios podría alcanzar los 760, con cerca de nueve mil pasajeros, lo que representa un aumento superior al 200% respecto a días habituales.



Por su parte, entre el 24 de abril y el 3 de mayo, el sector ferroviario mantendrá sus servicios regulares -incluidos los trenes de la línea Thong Nhat- y añadirá frecuencias adicionales en rutas que conectan Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con destinos turísticos.



Además, se aplicarán políticas preferenciales con reducciones de hasta el 90 % en los billetes para las Madres Heroicas de Vietnam y del 30 % para personas con méritos revolucionarios, personas con discapacidad, así como descuentos para ancianos, estudiantes y niños.



Alta presión en el transporte aéreo



En el ámbito aéreo, varias rutas nacionales registran escasez de billetes y un notable incremento de precios, en parte debido al impacto de los conflictos en Medio Oriente.

En particular, los vuelos directos Hanoi–Phu Quoc del 30 de abril, operados por Vietnam Airlines, ya se encuentran completamente agotados, quedando únicamente opciones con escalas a tarifas elevadas. Vietjet, que opera hasta seis vuelos diarios en esta ruta, dispone de pocos asientos, con precios a partir de 4,2 millones de dongs (más de 161 dólares).

Pese a las dificultades derivadas de la escasez de combustible, las aerolíneas continúan esforzándose por mantener operaciones estables y aumentar la oferta mediante vuelos adicionales para responder a la demanda.



En esta línea, Vietravel Airlines incorporó recientemente su primer Airbus A321, como parte de su plan de expansión de flota, que prevé sumar nueve aeronaves en el presente año.



Durante la temporada alta, Vietnam Airlines Group -integrado por Vietnam Airlines, Pacific Airlines y Vasco- proyecta ofrecer cerca de 1,12 millones de asientos en rutas nacionales e internacionales, lo que supone un incremento interanual del 15,5%. Por su parte, Vietjet añadirá 500 vuelos adicionales, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.



Según Uong Viet Dung, director de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, el organismo monitorea de cerca el impacto de la situación en Medio Oriente para adoptar medidas oportunas que respalden tanto a las empresas como a los pasajeros.



En paralelo, el Ministerio de Construcción emitió una directiva en la que insta a las entidades competentes a implementar soluciones que garanticen el transporte seguro y eficiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades de movilidad de la población durante el periodo festivo, en línea con las indicaciones del Primer Ministro./.

VNA