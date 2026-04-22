Exposición promueve soluciones de minería inteligente y construcción sostenible en Vietnam

Hanoi (VNA) - La exposición Minería y Construcción Vietnam 2026 se inauguró en el Centro de Exposiciones de Vietnam, en la comuna de Dong Anh, Hanoi, reuniendo a cerca de 200 empresas de 17 países y territorios.



El evento exhibe una amplia gama de nuevas tecnologías y tendencias, incluyendo equipos avanzados para la minería, tecnologías modernas de procesamiento de minerales, soluciones de infraestructura sostenibles y energéticamente eficientes, así como automatización y transformación digital en la gestión y las operaciones.



Cabe destacar que la exposición presenta marcas líderes internacionales y nacionales como XCMG, LiuGong, Sunward, Asia Construction Machinery, Van Thai Long, Xylem, Vinza, Helukabel y Yokogawa, ofreciendo no solo productos de vanguardia, sino también oportunidades de cooperación y expansión de mercado.



Durante la inauguración la víspera, Ben Wong, director general de Informa Markets Vietnam, afirmó que el evento de tres días resalta innovaciones que abarcan desde tecnologías de minería inteligentes y de alta eficiencia y procesamiento avanzado de minerales hasta construcción sostenible y soluciones para la reducción de emisiones.



Señaló que la exposición refleja los desafíos globales, a la vez que muestra la creciente adopción de tecnología y la colaboración, impulsando así al sector hacia una mayor eficiencia, sostenibilidad y competitividad.



Añadió que las industrias están entrando en una nueva fase marcada por la transformación digital, la automatización y el desarrollo sostenible, junto con una creciente cooperación internacional y una demanda cada vez mayor, impulsada por la rápida urbanización y el desarrollo de infraestructuras.



Phan Xuan Thuy, subdirector general del Grupo Nacional de Industrias del Carbón y los Minerales de Vietnam (TKV), afirmó que la exposición permite a los miembros de TKV acceder a tecnologías emergentes como la automatización minera, los sistemas de monitorización centralizados, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) industrial y las soluciones medioambientales. Asimismo, demuestra el compromiso del grupo con la integración internacional, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.



Expresó su esperanza de que el evento genere más oportunidades de cooperación práctica con socios nacionales e internacionales, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y el desarrollo de la industria minera vietnamita según principios modernos y sostenibles.



Con una superficie total de exposición de 15.000 m², el evento ofrece una visión integral de las tendencias globales de la industria, con la minería inteligente, la automatización y los modelos de economía circular como protagonistas.



Además de las exposiciones, una serie de seminarios especializados reúne a responsables políticos, científicos y empresas para debatir sobre la transformación digital, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías, fomentando el intercambio de conocimientos y soluciones prácticas adaptadas a las condiciones de Vietnam./.

VNA