Vietnam apuesta por sostener sus exportaciones en un entorno desafiante

Hanoi (VNA) - Al cierre del primer trimestre de 2026, Estados Unidos se mantiene como el segundo mayor destino de los productos agrícolas, forestales y acuáticos de Vietnam, con una cuota del 18,3%, aunque esta cifra representa una caída interanual del 5,2%.



Pese a su tamaño y elevado poder adquisitivo, el mercado estadounidense se caracteriza por una alta competitividad, estrictas regulaciones y políticas cambiantes, lo que obliga a las empresas exportadoras a adaptarse con flexibilidad a las transformaciones geopolíticas y de las cadenas globales de suministro.



Le Hang, subsecretaria general de la Asociación vietnamita de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos (VASEP), informó que las ventas de productos acuáticos hacia Estados Unidos descendieron más de un 10% en el primer trimestre, convirtiéndose en el principal freno para el crecimiento del sector.



Esta caída responde tanto a la menor demanda de los consumidores como a barreras técnicas y arancelarias. En particular, las exigencias derivadas de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA), que requieren un Certificado de Admisibilidad (COA), entraron en vigor el 1 de enero de 2026, junto con medidas como los derechos antidumping sobre el camarón.



El impacto es especialmente visible en este producto, cuyas exportaciones al mercado estadounidense se situaron en apenas 16 millones de dólares en febrero, lo que supone una caída del 61% interanual. Las previsiones apuntan a que el camarón seguirá enfrentando dificultades durante el segundo trimestre.



Además de los productos del mar, las exportaciones de madera y derivados también registraron retrocesos. En los dos primeros meses del año, Vietnam continuó siendo el principal proveedor de muebles de madera a Estados Unidos, con ingresos de 1.300 millones de dólares, aunque con una disminución del 21,3% respecto al mismo período del año anterior.



En contraste, los anacardos destacan como un punto positivo. Entre enero y febrero, sus exportaciones al mercado estadounidense crecieron un 1,6% en volumen y un 0,6% en valor.



En este contexto de resultados mixtos, se prevé que las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos sigan condicionadas por múltiples factores en el segundo trimestre, con exigencias crecientes en materia de calidad y transparencia.



Garantizar la trazabilidad y la transparencia de los Certificados de Origen (C/O), especialmente en el caso de materias primas importadas, resulta clave para aprovechar las preferencias arancelarias y sortear las barreras técnicas.



Desde la perspectiva de la promoción comercial, Do Ngoc Hung, consejero comercial y jefe de la Oficina Representativa del Comercio de Vietnam en Estados Unidos, subrayó que el reto actual ya no es acceder al mercado, sino mantener la presencia, fidelizar clientes y ampliar la cuota frente a una competencia cada vez más intensa.



Para ello, las empresas deben invertir de manera más sistemática en gestión interna, control de la cadena de suministro, trazabilidad de insumos, cumplimiento de normas laborales y medioambientales, así como en mecanismos de respuesta ante inspecciones.



A estos desafíos se suman factores externos como el conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados globales de energía y logística, que impactan en los costos y tiempos de transporte.



En consecuencia, desde la promoción comercial hasta la negociación de contratos y la planificación de entregas, las empresas deben anticipar escenarios relacionados con fletes, plazos y posibles interrupciones en la cadena de suministro, con el fin de actuar con flexibilidad y mitigar riesgos./.