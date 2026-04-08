Empresas de Estados Unidos buscan oportunidades de negocio en Vietnam

Washington (VNA) - Más de 120 representantes de 52 de las principales corporaciones estadounidenses visitarán Vietnam del 14 al 16 de abril como parte de la delegación empresarial anual organizada por el Consejo Empresarial Estados Unidos‑ASEAN (USABC).

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Washington, el presidente y director ejecutivo del USABC, Brian McFeeters, informó que liderará la delegación compuesta por altos directivos de diversas empresas estadounidenses.

A pesar de los desafíos económicos globales, dijo, el tamaño de la delegación refleja el fuerte interés de las empresas estadounidenses por expandir el comercio, la inversión y las asociaciones a largo plazo en Vietnam, así como su confianza en las perspectivas de crecimiento económico del país indochino.

Las empresas participantes representan una amplia variedad de sectores, incluyendo energía; tecnología e innovación; servicios financieros y gestión de fondos; aeronáutica y automotriz; logística y manufactura avanzada; salud y ciencias de la vida; alimentos y agricultura; bienes de consumo; turismo y viajes; economía creativa y servicios de consultoría.

Según Brian McFeeters, muchas de las empresas que forman parte de la delegación no solo son líderes en Estados Unidos, sino también gigantes globales con la capacidad de ofrecer tecnología avanzada, capital a largo plazo y experiencia internacional, lo que puede apoyar a Vietnam en su próxima etapa de desarrollo, con miras a alcanzar objetivos de crecimiento de dos dígitos.

El ejecutivo señaló que esta misión tiene un gran valor estratégico, ya que se realiza justo después del éxito del XIV Congreso del Partido y la formación del nuevo Gobierno.

USABC confía en que, bajo el liderazgo del Secretario General del Partido Comunista y Presidente de la República y del Primer Ministro, así como el nuevo equipo de liderazgo, Vietnam está entrando en una fase de desarrollo fuerte, sostenible y de alta calidad.

El Consejo y la comunidad empresarial estadounidense están listos para acompañar y apoyar a Vietnam en la implementación de nuevas orientaciones de desarrollo y en la consecución de sus metas a largo plazo, afirmó.

De acuerdo con McFeeters, la delegación espera recibir directrices y mensajes claros por parte del Gobierno sobre reformas clave para seguir mejorando el entorno de inversión y negocios.

Las reuniones que se llevarán a cabo durante la misión también representan una oportunidad para reafirmar el compromiso a largo plazo del sector privado estadounidense con las prioridades de desarrollo de Vietnam, al tiempo que se destaca el papel de la innovación, la inversión y la cooperación como factores estratégicos para generar impactos sostenibles en la próxima fase de desarrollo del país./.