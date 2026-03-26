Economía

Vietnam y Estados Unidos refuerzan cooperación agrícola

Vietnam y Estados Unidos fortalecen la cooperación agrícola, destacando su complementariedad y nuevas oportunidades en comercio y energía verde.

Degustación de platos preparados en el programa "Explorar la Agricultura de Estados Unidos", organizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Consulado General de Washington en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto ilustrativa: VNA)
Degustación de platos preparados en el programa "Explorar la Agricultura de Estados Unidos", organizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Consulado General de Washington en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Estados Unidos confirmaron que la agricultura constituye uno de los pilares de la Asociación Estratégica Integral bilateral, destacando la complementariedad entre ambas economías.

En una sesión de trabajo en Hanoi, Nguyen Sinh Hung, viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, y Luke Lindberg, subsecretario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, coincidieron en que Vietnam posee ventajas en productos agrícolas tropicales, bienes acuáticos y madera, mientras que Estados Unidos es un gran proveedor de materias primas como soja, maíz, trigo y productos lácteos.

Esta combinación permite formar una cadena de suministro armoniosa y no competitiva, generando beneficios concretos para empresas y consumidores de ambos países.

Luke Lindberg subrayó que Vietnam es un mercado estratégico que atrae creciente interés de las empresas estadounidenses. La previsión de organizar dos misiones comerciales agrícolas de gran escala en 2026 refleja el enorme potencial de cooperación y el sólido crecimiento del mercado vietnamita.

En 2025, los envíos de productos agrícolas de Estados Unidos a Vietnam registraron un incremento récord del 45%, con aumentos significativos en maíz (aproximadamente 60%), soja (más del 40%) y algodón (casi 30%), consolidando a Vietnam como uno de los mercados de consumo más dinámicos para los productores estadounidenses.

En cuanto a nuevas orientaciones de cooperación, Nhat Tan señaló que Vietnam está acelerando la implementación de la gasolina biológica E10 y avanzando hacia E15 y E20 a nivel nacional, lo que genera una creciente demanda de etanol, maíz y yuca.

Estados Unidos expresó su disposición a apoyar a Vietnam en la seguridad energética, especialmente en la producción e importación de etanol, fomentando así una cooperación agrícola alineada con la transición hacia energías verdes.

Ambas partes acordaron mantener el intercambio técnico, resolver proactivamente obstáculos y preparar actividades de cooperación a gran escala en el futuro cercano.

La reunión consolidó el impulso positivo de la colaboración, con el objetivo de convertir a la agricultura en un motor estratégico de crecimiento en las relaciones bilaterales entre Vietnam y Estados Unidos./.

VNA
#cooperación agrícola #Estados Unidos #transición energética
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