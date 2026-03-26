Provincia vietnamita de Thanh Hoa impulsa modernización de puertos pesqueros

Thanh Hoa, Vietnam (VNA) – Con una de las mayores flotas pesqueras de Vietnam y un sistema portuario capaz de atender a miles de embarcaciones, la provincia de Thanh Hoa está acelerando la modernización del sector para avanzar hacia la eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) a este sector.



Las autoridades locales priorizan la mejora de la infraestructura portuaria, la digitalización de la gestión de buques y el fortalecimiento de la trazabilidad de los productos pesqueros, en línea con los estándares internacionales.



El embarcadero de Lach Bang, ubicado en el barrio Hai Binh, figura entre los tres primeros del país seleccionados en septiembre de 2025 para desarrollar el modelo de puerto pesquero ejemplar, junto con Song Doc (en la provincia de Ca Mau) y Tho Quang (en la ciudad de Da Nang).



El modelo integra de forma coordinada a la Guardia Fronteriza, el Departamento de Mares, Islas y Pesca, la administración portuaria y las autoridades locales, combinando inversión en infraestructura con una fuerte apuesta por la digitalización, la supervisión y la transparencia de las actividades pesqueras.



Uno de los requisitos clave es que el 100% de las embarcaciones de más de 15 metros mantengan activo el sistema de monitoreo de viajes (VMS). Los datos de entrada y salida se conectan entre el sistema del Ministerio de Defensa y la base de datos nacional VNFishbase, lo que permite controlar con precisión rutas, zonas de pesca y tiempos de operación, contribuyendo a prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Asimismo, los sistemas eCDT y VNFishbase operan en modalidades en línea y fuera de línea, lo que permite registrar datos en ausencia de señal y sincronizarlos posteriormente, garantizando su aplicación efectiva en condiciones reales en el mar.



El puerto ha sido equipado con sistemas de videovigilancia para supervisar en tiempo real el movimiento de embarcaciones, reforzar la seguridad y asegurar la transparencia. Paralelamente, se han digitalizado los datos sobre especies, volúmenes y zonas de captura, facilitando su verificación inmediata con los registros electrónicos y el sistema VMS.



La reorganización de las áreas de carga, descarga y fondeo según el tamaño de los barcos, así como la asignación de zonas específicas para embarcaciones no aptas, ha contribuido a mejorar el orden, la seguridad y la eficiencia operativa, reduciendo la congestión en horas punta.



Estas mejoras han impulsado cambios positivos en los pescadores, quienes adoptan prácticas más profesionales, como el registro completo de capturas, el uso continuo del VMS y el estricto respeto de las aguas extranjeras.



Con una capacidad de manipulación de unas 80.000 toneladas anuales, Lạch Bạng se perfila como un importante centro logístico pesquero en la región centro-norte.



Thanh Hoa cuenta actualmente con cuatro puertos pesqueros designados para recibir embarcaciones de alta mar: Lach Hoi, Lach Bang, Hoa Loc y Hai Chau. Estas instalaciones han sido modernizadas con sistemas de carga mecanizados hasta en un 90%, respondiendo a las necesidades logísticas y comerciales del sector./.

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